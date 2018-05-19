Чалов: Березуцкие в прекрасной форме, могли бы спокойно сыграть на ЧМ

Форвард ЦСКА и сборной Россиизаявил, что защитники московского клубапомогли бы национальной команде на ЧМ-2018.

«Очень [обрадовался новости о довызове Игнашевича]! Это огромный плюс. Когда я только пришел в основу ЦСКА, то на первых же тренировках именно поддержка и подсказки Сергея помогали. А еще его самоотдача. Ты смотришь, как он работает, с каким профессионализмом, и хочется повторять.

Человек столько уже отыграл, столько лет держит высокий уровень. Это пример для подражания. Он обязательно поможет сборной.

Березуцкие? Да. Они в прекрасной форме. Не знаю причин их отказа, не лезу в их дела, но они могли бы спокойно принять участие в чемпионате мира», — передает слова Чалова «Спорт-Экспресс».