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    СМИ: Паредес хочет покинуть «Зенит»

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    Леандро Паредес
    На фото:Леандро Паредес
    Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес хочет уйти из питерского клуба.

    Как утверждает CalcioNews24 со ссылкой на собственные источники, Паредес устал от игры в России и серьезно задумался о смене обстановки.

    Также отмечается, что претендентом на аргентинца является «Интер». Миланский клуб хочет укрепить полузащиту и видит в Паредесе кандидата на усиление состава. В ближайшее время представители «Интера» могут начать переговоры с агентами футболиста.

    Ранее также сообщалось об интересе к Паредесу со стороны «Манчестер Юнайтед».

    Напомним, Паредес перешел в «Зенит» прошлым летом.

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