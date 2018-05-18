СМИ: Паредес хочет покинуть «Зенит»

Полузащитникхочет уйти из питерского клуба.

Как утверждает CalcioNews24 со ссылкой на собственные источники, Паредес устал от игры в России и серьезно задумался о смене обстановки.

Также отмечается, что претендентом на аргентинца является «Интер». Миланский клуб хочет укрепить полузащиту и видит в Паредесе кандидата на усиление состава. В ближайшее время представители «Интера» могут начать переговоры с агентами футболиста.

Ранее также сообщалось об интересе к Паредесу со стороны «Манчестер Юнайтед».

Напомним, Паредес перешел в «Зенит» прошлым летом.