Главным тренером «Краснодара» в сезоне-2018/19 формально будет Фоменко

Главный тренер «Краснодара»сообщил, что еще не получил тренерскую лицензию Pro.

В следующем сезоне наставником команды в заявке будет значиться Олег Фоменко.

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«Отпуск проведу на побережье Краснодарского края. Лететь куда-то далеко смысла нет, уже 28 мая надо быть в Москве. Начинается учеба в Академии тренерского мастерства. Буду получать лицензию А.

Pro? Это следующий этап. Сейчас у меня лицензия В. Сразу через ступеньку перескочить невозможно.

Да, в сезоне-2018/19 главным тренером "Краснодара" формально будет считаться Олег Фоменко. Моя должность – старший тренер. Пока в заявке могу числиться только так», — передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».