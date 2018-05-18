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    Главным тренером «Краснодара» в сезоне-2018/19 формально будет Фоменко

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    Мурад Мусаев
    На фото:Мурад Мусаев
    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев сообщил, что еще не получил тренерскую лицензию Pro.

    В следующем сезоне наставником команды в заявке будет значиться Олег Фоменко.

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    «Отпуск проведу на побережье Краснодарского края. Лететь куда-то далеко смысла нет, уже 28 мая надо быть в Москве. Начинается учеба в Академии тренерского мастерства. Буду получать лицензию А.

    Pro? Это следующий этап. Сейчас у меня лицензия В. Сразу через ступеньку перескочить невозможно.

    Да, в сезоне-2018/19 главным тренером "Краснодара" формально будет считаться Олег Фоменко. Моя должность – старший тренер. Пока в заявке могу числиться только так», — передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».

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