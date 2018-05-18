Бенатиа — в расширенной заявке сборной Марокко на ЧМ-2018

Тренерский штаб сборнойобъявил расширенный состав национальной команды для подготовки к чемпионату мира 2018 года.

Окончательный список из 23 игроков должен быть отправлен в Международную федерацию футбола до 4 июня.

Марокко сыграет в группе в группе B. Его соперниками станут Португалия, Испания и Иран.

Расширенный состав сборной Марокко:

Вратари: Яссин Буну («Жирона», Испания), Ахмед Таньяути («Иттихад Танжер»), Мунир Моханд («Нумансия», Испания);

Защитники: Мехди Бенатиа («Ювентус», Италия), Ромен Саисс («Вулверхэмптон», Англия), Мануэл да Кошта («Истанбул Башакшехир», Турция), Ашраф Хакими («Реал», Испания), Бадр Банун («Раджа Касабланка»), Хамза Мендил («Лилль», Франция), Уалид эль-Хаджам («Амьен», Франция);

Полузащитники: Набиль Дирар («Фенербахче», Турция), Юссеф Аит-Беннассер («Кан», Франция), Мехди Карсела– Гонсалес («Олимпиакос», Греция), Карим аль-Ахмади, Софьян Амрабат (оба – «Фейенорд», Нидерланды), Юнес Беланда («Галатасарай», Турция), Хаким Зийех, Нуссаир Мазрауи (оба – «Аякс», Нидерланды), Файсал Фажр («Хетафе», Испания), Азиз Бухаддуз («Санкт-Паули», Германия), Нордин Амрабат («Леганес», Испания), Мубарак Буссуфа («Аль-Джазира», ОАЭ), Амин Арит («Шальке», Германия);

Нападающие: Аюб эль-Кааби («Ренессанс Беркан»), Халид Бутаиб («Йени Малатьяспор», Турция), Юссеф Эн-Несери («Малага», Испания).