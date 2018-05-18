СМИ: Иньеста выбрал Японию

Капитансогласился подписать контракт с японским клубом

Об этом сообщает sport-english.com со ссылкой на японские СМИ.

Утверждается, что футболист уже дал свое согласие на трансфер и отправится в Японию для подписания контракта после матча 38-го тура чемпионата Испании против «Реал Сосьедадом».

Представлять Иньесту в качестве игрока «Виссел Кобе» будет лично Хироши Микитани – собственник клуба и президент компании Rakuten, которая является титульным спонсором «Барселоны».

Иньеста рассматривает все варианты, кроме европейских



Напомним, 34-летний Иньеста заявил, что покинет «Барселону» после окончания текущего сезона. Испанского футболиста также хотели видеть в Китае, Австралии и Катаре.