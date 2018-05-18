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    СМИ: Иньеста выбрал Японию

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    Андрес Иньеста
    На фото:Андрес Иньеста
    Капитан «Барселоны» Андрес Иньеста согласился подписать контракт с японским клубом «Виссел Кобе».

    Об этом сообщает sport-english.com со ссылкой на японские СМИ.

    Утверждается, что футболист уже дал свое согласие на трансфер и отправится в Японию для подписания контракта после матча 38-го тура чемпионата Испании против «Реал Сосьедадом».

    Представлять Иньесту в качестве игрока «Виссел Кобе» будет лично Хироши Микитани – собственник клуба и президент компании Rakuten, которая является титульным спонсором «Барселоны».

    Иньеста рассматривает все варианты, кроме европейских

    Напомним, 34-летний Иньеста заявил, что покинет «Барселону» после окончания текущего сезона. Испанского футболиста также хотели видеть в Китае, Австралии и Катаре.

    Толерантные тенденции помогают со ставкой«Барселона» — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставки на матч 38-го тура испанской Ла Лиги 20 мая
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