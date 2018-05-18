Хохлов продлил контракт с «Динамо»

Московскоепродлило контракт с главным тренером команды

Об этом сообщает официальный сайт «Динамо».

Также продлены контракты и остальными членами тренерского штаба: Юрием Никифоровым, Евгением Плотниковым и Петре Лазареску.

«Тренерский штаб во главе с Дмитрием Хохловым проделал хорошую работу и продемонстрировал достойные результаты – по итогам весенней части сезона "Динамо" разделило с ФК "Краснодар" третье место. Мы рады объявить о продлении сотрудничества с Дмитрием Валерьевичем и его тренерским штабом. Искренне надеюсь, что тот вектор, который команда продемонстрировала этой весной, "Динамо" сохранит и в последующем», — отметил гендиректор «Динамо» Сергей Федоров.

Напомним, 42-летний Хохлов возглавляет «Динамо» с октября 2017 года.