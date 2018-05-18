ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Харт: Опустошен из-за невызова в сборную Англии

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Англии Футбол Англии Вест Хэм Англия. Премьер-лига Календарь и таблицы ЧМ-2018
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Джо Харт
    На фото:Джо Харт
    Голкипер «Вест Хэма» Джо Харт разочарован тем, что не попал в состав сборной Англии на чемпионат мира-2018.

    «Не буду лгать, я опустошен. Трудно принять это после попыток добиться чего-то в сложной ситуации на протяжении двух лет. Я горжусь тем, что играл каждую минуту, чтобы пройти квалификацию с командой и сделать действительно важный вклад в этот результат.

    Я знаю, что я дал команде, но что есть, то есть. Удачи сборной, игроки знают, что хоть меня и не будет с ними, но на этот раз я надену футболку сборной Англии в качестве фаната и буду поддерживать до конца. Не бойтесь, идите и бейтесь», — написал Харт в Instagram.

    Главные счастливчики и неудачники сборной Англии. Саутгейт назвал состав на ЧМ-2018

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • «Вест Хэм» взялся за стройку после пожара
  • Реакция на отставку Дэвида Мойеса из «Вест Хэма»
    •
  • Главные счастливчики и неудачники сборной Англии. Саутгейт назвал состав на ЧМ-2018
  • Тренерский штаб английской национальной команды огласил имена 23 футболистов, которые сыграют на мировом первенстве
    •
  • 18/05
    • «Фенербахче» сделает предложение по Мусе после ЧМ-2018
  • 18/05
    • Агент: Наингголан не перейдет в «Зенит»
  • 17/05
    • Гвардиола продлил контракт с «МанСити» на два года
  • 16/05
    • Мойес покинул «Вест Хэм»
  • 16/05
    • «Рома», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» претендуют на Промеса
  • 16/05
    • Варди, Лофтус-Чик и Магуайр вошли в состав сборной Англии на ЧМ-2018
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    «Динамо» Ленинград — сборная ленинградского металлозаводаГлавные матчи Великой Отечественной войныФутбольные игры, от которых стынет кровь в жилахХарри КейнИз толстого ребенка — в суперзвезду. Как «Тоттенхэм» вырастил КейнаИстория о том, как Кейн мог даже не попасть в «Тоттенхэм», а в итоге стал лидером командыПрезентация новой формыНовое платье королейИзучаем новую форму «Спартака» на сезон 2017/18Криштиану Роналду и Лионель МессиКриРо снова лучший. Португалец опередил МессиРеакция СМИ на итоги вручения наград ФИФАПоль Погба и НеймарДорогие, но не всегда эффективныеО тех, чьи трансферы сотрясали футбольный мир до этого летаАлекс Окслейд-Чемберлен 27 августа сыграл за «Арсенал», а уже 31 августа перешел в «Ливерпуль»Моуринью и Гвардиола против большинства. Что случилось в Англии?В АПЛ решили перенести трансферный дедлайнФрагмент матча«Ты много говоришь, но мало двигаешься». Страсти в МанчестереМанчестерское дерби на «Олд Траффорд» закончилось дракойКакаКака: From hero to zeroВспоминаем карьеру Золотого мальчика «Милана»Арсен ВенгерВенгер и его старые задачи. В «Арсенале» ничего не меняетсяРеакция СМИ на продление контракта французского специалиста с «канонирами»
    Подробный разбор
  • «Вест Хэм» взялся за стройку после пожара
  • Реакция на отставку Дэвида Мойеса из «Вест Хэма»
    •
  • Аленичев возвращается в РФПЛ, замены Евсеева спасают «Амкар»
  • Реакция спортивных СМИ на первые стыковые матчи за право выступать в РФПЛ
    •
  • Неповторимый. Буффон уходит на пенсию
  • Легендарный голкипер готов повесить перчатки на гвоздь
    •
  • Главные счастливчики и неудачники сборной Англии. Саутгейт назвал состав на ЧМ-2018
  • Тренерский штаб английской национальной команды огласил имена 23 футболистов, которые сыграют на мировом первенстве
    •
  • Симеоне надоело проигрывать финалы
  • Победа «матрасников» в финале Лиги Европы — в нашем обзоре прессы
    •
  • Марадона в Белоруссии: Свадебный генерал для брестского «Динамо»
  • Все подробности о том, как аргентинская легенда оказалась во главе белорусского клуба
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Экспресс дня. Вернется ли «Парма» в элиту?
  • Прогнозы и ставки на футбол 18 мая
  • 7,51
    •
  • Проиграет ли «Вашингтон» третий матч подряд?
  • «Тампа-Бэй» — «Вашингтон». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 20 мая
  • 1,80
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 15:54
    • Аллегри не видит причин для ухода из «Ювентуса»
  • 15:25
    • СМИ: Паредес хочет покинуть «Зенит»
  • 15:08
    • Полузащитник «Ювентуса» заявил об уходе из клуба
  • 14:56
    • Сборная Японии назвала расширенный состав на ЧМ-2018
  • Новое детище Инфантино. За и против
  • ФИФА задумала грандиозную реформу клубного чемпионата мира
    • 14:03
  • 13:25
    • «Фенербахче» сделает предложение по Мусе после ЧМ-2018
  • 13:14
    • Защитник «Зенита» сыграл в футбол с осужденными колонии
  • 13:01
    • Ташаев знает о переговорах между «Динамо» и «Спартаком»
  • 12:42
    • Головин — в числе лучших молодых игроков Лиги Европы
  • 12:28
    • Агент: Наингголан не перейдет в «Зенит»
  • 12:19
    • СМИ: Гризманн объявит об уходе из «Атлетико» на следующей неделе
  • 11:55
    • Руководство «Трабзонспора» хочет создать тренерский дуэт Карадениз — Текке
  • 11:38
    • Фонсека: В финале Лиги чемпионов буду болеть за своего земляка Криштиану Роналду
  • 11:29
    • Роналдиньо надеется, что Бразилия победит на ЧМ-2018
  • 11:18
    • СМИ рассказали об условиях контракта Марадоны с брестским «Динамо»
  • 11:10
    • Главным тренером «Краснодара» в сезоне-2018/19 формально будет Фоменко
  • 11:01
    • Лихтштайнер не перейдет в «Боруссию»
  • 10:42
    • Эллардайс: Большинство фанатов «Эвертона» не хотели моего ухода
  • 10:35
    • Amazon снимет сериал о Марадоне
  • «Ткачи» оставят «орлят» без еврокубков
  • «Лион» — «Ницца». Прогноз и ставки на матч 38-го тура чемпионата Франции по футболу 19 мая
    • 1,71Завтра в 22:00
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус