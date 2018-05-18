Харт: Опустошен из-за невызова в сборную Англии

Голкиперразочарован тем, что не попал в составна чемпионат мира-2018.

«Не буду лгать, я опустошен. Трудно принять это после попыток добиться чего-то в сложной ситуации на протяжении двух лет. Я горжусь тем, что играл каждую минуту, чтобы пройти квалификацию с командой и сделать действительно важный вклад в этот результат.

Я знаю, что я дал команде, но что есть, то есть. Удачи сборной, игроки знают, что хоть меня и не будет с ними, но на этот раз я надену футболку сборной Англии в качестве фаната и буду поддерживать до конца. Не бойтесь, идите и бейтесь», — написал Харт в Instagram.

Главные счастливчики и неудачники сборной Англии. Саутгейт назвал состав на ЧМ-2018