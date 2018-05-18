СМИ: Гризманн объявит об уходе из «Атлетико» на следующей неделе

Нападающий «Атлетико»объявит об уходе из мадридского клуба на следующей неделе, сообщает Sport.es.

По данным издания, футболист хочет отправиться на чемпионат мира-2018, уже определившись с дальнейшими карьерными планами.

Таким образом, финал Лиги Европы с французским «Марселем» (3:0) стал последним матчем Гризманна за «матрасников».

По данным СМИ, 27-летний форвард подпишет контракт с «Барселоной», а сумма сделки составит 100 миллионов евро.

Гризманн перешел в «Атлетико» в 2014 году из «Реала Сосьедад». В текущем сезоне француз забил 29 голов в 48 матчах во всех турнирах, выиграл Лигу Европы.

Соглашение Гризманна с «Атлетико» рассчитано до 2022 года. По его условиям, уже этим летом сумма отступных за Антуана снизится с 200 миллионов евро до 100.