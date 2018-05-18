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    Дешам объяснил, почему Марсьяль и Ляказетт не попали в заявку на ЧМ-2018

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    Антони Марсьяль
    На фото:Антони Марсьяль
    Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам объяснил, почему форварды Антони Марсьяль («Манчестер Юнайтед») и Александр Ляказетт («Арсенал») не вошли в заявку национальной команды на ЧМ-2018.

    «Когда я делал свой выбор, то на первое место поставил сборную и ее интересы. Выбирать всегда трудно. У меня было несколько сложных решений, потому что у Франции много сильных футболистов. Я знаю, что не смогу осчастливить всех», – цитирует ESPN Дешама.

    «Марсьяль и Ляказетт хорошо сыграли в товарищеском матче с немцами в прошлом ноябре, но это лишь один матч. В остальном они были недостаточно хороши. Мы провели глубокий анализ того, как мы могли бы использовать их в конкретных ситуациях и какую роль отвели бы им в сборной.

    Я рассчитываю, что Жиру, Гризманн, Фекир и Мбаппе смогут сыграть в центре атаки. Килиан и Антуан также могут играть на других позициях, но Мбаппе лучше чувствует себя в роли центрального нападающего», — добавил специалист.

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