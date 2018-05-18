Дешам объяснил, почему Марсьяль и Ляказетт не попали в заявку на ЧМ-2018

Главный тренер сборной Францииобъяснил, почему форварды(«Манчестер Юнайтед») и(«Арсенал») не вошли в заявку национальной команды на ЧМ-2018

«Когда я делал свой выбор, то на первое место поставил сборную и ее интересы. Выбирать всегда трудно. У меня было несколько сложных решений, потому что у Франции много сильных футболистов. Я знаю, что не смогу осчастливить всех», – цитирует ESPN Дешама.

«Марсьяль и Ляказетт хорошо сыграли в товарищеском матче с немцами в прошлом ноябре, но это лишь один матч. В остальном они были недостаточно хороши. Мы провели глубокий анализ того, как мы могли бы использовать их в конкретных ситуациях и какую роль отвели бы им в сборной.

Я рассчитываю, что Жиру, Гризманн, Фекир и Мбаппе смогут сыграть в центре атаки. Килиан и Антуан также могут играть на других позициях, но Мбаппе лучше чувствует себя в роли центрального нападающего», — добавил специалист.