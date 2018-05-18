Полузащитник «Ювентуса» заявил об уходе из клуба

Ганский полузащитникзаявил, что покидает, несмотря на то, что туринский клуб предложил игроку продлить контракт.

О своем решении Асамоа сообщил в Instagram.

«Никакие слова и действия не способны отразить, насколько сложно далось это решение, так как я невероятно горд временем, которое провtл здесь. Каждый человек в клубе всегда будет в моtм сердце, включая тренеров, игроков, персонал и фанатов.

Хоть "Ювентус" и предложил мне новый контракт, я решил принять новый вызов в другом месте. Мне будет невероятно тяжело играть против туринцев», — написал Асамоа.

За «Ювентус» 29-летний Асамоа выступал с 2012 года.

Ранее сообщалось о том, что ганский футболист может продолжить карьеру в «Интере».