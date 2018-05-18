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    Аллегри не видит причин для ухода из «Ювентуса»

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    Массимилиано Аллегри
    На фото:Массимилиано Аллегри
    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, скорее всего, продолжит работу с туринским клубом.

    Итальянский специалист, заявил, что не видит причин для ухода из «Ювентуса».

    «Мои шансы остаться в "Ювентусе" очень высоки. Мы с руководством обсудим планы на следующий сезон. Нам нужно продолжать выигрывать. Я планирую оставаться в клубе, не вижу причин уходить в другое место. Если цели останутся прежними, то без проблем останусь», — цитирует Аллегри AFP.

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    Напомним, Аллегри возглавляет «Ювентус» с 2014 года. С туринским клубом тренер выиграл 4 чемпионата Италии, 4 Кубка Италии, а также дважды выводил команду в финал Лиги чемпионов.

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