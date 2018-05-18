Аллегри не видит причин для ухода из «Ювентуса»

Главный тренер, скорее всего, продолжит работу с туринским клубом.

Итальянский специалист, заявил, что не видит причин для ухода из «Ювентуса».

«Мои шансы остаться в "Ювентусе" очень высоки. Мы с руководством обсудим планы на следующий сезон. Нам нужно продолжать выигрывать. Я планирую оставаться в клубе, не вижу причин уходить в другое место. Если цели останутся прежними, то без проблем останусь», — цитирует Аллегри AFP.

Полузащитник «Ювентуса» заявил об уходе из клуба



Напомним, Аллегри возглавляет «Ювентус» с 2014 года. С туринским клубом тренер выиграл 4 чемпионата Италии, 4 Кубка Италии, а также дважды выводил команду в финал Лиги чемпионов.