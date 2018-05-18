Алаев: В РФС прекрасно понимают, что мы должны выйти из группы на ЧМ-2018

Исполняющий обязанности президента РФСсообщил, что перед сборной России стоит задача выйти из группы на чемпионате мира.

Первенство планеты пройдет с 14 июня по 15 июля.

«В РФС прекрасно понимают, что мы должны выйти из группы. Эта грань и отделит успех от неудачи. Задача-минимум – выйти в плей-офф.

Первый барьер, но очень важный. У сборной России на крупных турнирах это получалось только один раз.

Стараемся мыслить позитивно. Но понятно, что связь между результатом национальной команды и судьбой тренерского штаба – прямая.

Контракт заканчивается после чемпионата мира. Достигнутый на нем результат, само собой, повлияет на обсуждение дальнейшего сотрудничества», — приводит слова Алаева «Спорт-Экспресс».