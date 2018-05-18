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    Алаев: В РФС прекрасно понимают, что мы должны выйти из группы на ЧМ-2018

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    Александр Алаев
    На фото:Александр Алаев
    Исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев сообщил, что перед сборной России стоит задача выйти из группы на чемпионате мира.

    Первенство планеты пройдет с 14 июня по 15 июля.

    «В РФС прекрасно понимают, что мы должны выйти из группы. Эта грань и отделит успех от неудачи. Задача-минимум – выйти в плей-офф.

    Первый барьер, но очень важный. У сборной России на крупных турнирах это получалось только один раз.

    Стараемся мыслить позитивно. Но понятно, что связь между результатом национальной команды и судьбой тренерского штаба – прямая.

    Контракт заканчивается после чемпионата мира. Достигнутый на нем результат, само собой, повлияет на обсуждение дальнейшего сотрудничества», — приводит слова Алаева «Спорт-Экспресс».

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