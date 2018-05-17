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    «Вест Хэм» взялся за стройку после пожара

    Реакция на отставку Дэвида Мойеса из «Вест Хэма»

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    «Вест Хэму» больше не по пути с Дэвидом Мойесом
    «Вест Хэму» больше не по пути с Дэвидом Мойесом
    The Guardian
    Накануне Дэвид Мойес покинул пост менеджера «Вест Хэма». С помощью медиа разбираемся в ситуации и пытаемся понять перспективы команды в ближайшем будущем.

    Другое направление для «Вест Хэма»

    «Клуб объявил о том, что Дэвид Мойес покинул "Вест Хэм" спустя всего лишь шесть месяцев после своего назначения, хотя под его руководством команда избежала вылета из английской Премьер-лиги за два матча до конца сезона. Среди кандидатов на замену шотландцу фаворитом среди руководителей "Молотобойцев" называется менеджер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес, тем не менее, есть беспокойство по поводу пункта в его контракте, который требует 6 млн фунтов за его расторжение. Кроме того, совладелец лондонцев Дэвид Салливан провел переговоры с наставником "Шахтера" Паулу Фонсекой, однако СМИ сообщают, что португальский тренер останется в Украине; также кларетовые интересуются услугами покидающего ПСЖ Унаи Эмери, но тот сдержанно отнесется к перспективе этой работы», — пишут на страницах The Telegraph Сэм Дин и Джейсон Бёрт.

    «Помимо Бенитеса, клубным руководителям также нравятся варианты с назначением Шона Дайча (»Бернли«) и Давида Вагнера (»Хаддерсфилд«), а также Мануэля Пеллегрини, работающего в Китае. Сообщается, что Мойес, который в последние недели знал, что собственники "Вест Хэма" вряд ли продлят с ним контракт, хотел остаться, если бы ему предоставили больший бюджет и больший контроль на трансферами. В своем заявлении "Молотобойцы" указали, что шотландца назначали в ноябре с единственной целью удержать команду в АПЛ, но сейчас пришло время пойти в другом направлении».

    Мойес проделал хорошую работу, но ее не оценили

    «С учетом всего хаоса, который царит вокруг клуба, Мойесу понадобилась нешуточная вера в себя, чтобы заменить Славена Билича в рамках полугодичного соглашения, заключенного в ноябре, ведь привлекательность нового тренера оставляла желать лучшего после работы в "МЮ", "Реал Сосьедаде" и "Сандерленде", к тому же, он унаследовал разобранную, возрастную команду, однако, приняв бескомпромиссное решение, новый менеджер заставил подопечных стараться сильнее. Команда постепенно достигла прогресса, сумев извлечь пользу из лучшей организации игры, а Марко Арнаутович наконец продемонстрировал, почему "Вест Хэм" побил собственный трансферный рекорд, когда подписывал его прошлым летом: он закончил сезон с 11 голами в АПЛ после того, как шотландец выдвинул его на острие атаки, а сам наставник нашел способ приспособиться к недостатку ресурсов, сделав ставку на схему 3-4-2-1, которая скрыла изъяны его состава», — отмечает в материале The Guardian Джейкоб Стейнберг.

    «Менеджеру также пришлось иметь дело с неудачной работой на трансферном рынке в январе, которая закончилась отставкой Тони Генри, а также устрашающим списком травмированных исполнителей, тем не менее, он сохранял самообладание и взял на себя удар после того, как старшие игроки коллектива выбыли из строя, чем заслужил уважение по всему клубу за свою прилежную подготовку. Ряд футболистов считали его методы старомодными, но Мойес планировал последовать примеру своих успехов в "Эвертоне", превратив "Вест Хэм" в клуб большой восьмерки, для чего говорил о важности лучших тренировочных возможностей и критиковал руководство за культуру слива информации, а также требовал большего контроля за трансферами, дабы лондонцы с большим здравомыслием относились к формированию состава. Он мог дать им стабильность, и, как говорят люди из окружения специалиста, наставник указывал на желание другого совладельца Дэвида Голда оставить его на своем посту, но проблемой было то, как убедить того, кто имел наибольшее влияние: Салливан хотел сохранить возможности для маневра с назначением нового менеджера и теперь не может позволить себе ошибиться с выбором».

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    «Вест Хэм» вправе хотеть большего

    «Если бы "Вест Хэм" хотел сохранить Мойеса, он бы, пожалуй, это сделал, но в клубе понимают, что шотландец проделал хорошую работу, учитывая все обстоятельство, однако ему бы этого не удалось, окажись он в других, более благоприятных условиях... Что еще остается таким клубам, как этот и "Эвертон", если взять во внимание структурированность АПЛ? Они существуют вне топ-шестерки, осознавая, что им требуется что-то экстраординарное, чтобы туда пробиться, и потому их нельзя критиковать за стремление все же оказаться среди грандов», — анализирует амбиции «Молотобойцев» и «Ирисок» Ник Миллер в материале ESPN.

    «Это вечная загадка, почему клубы не делают подобное часто: нанимают "пожарного" менеджера, а затем, когда огонь потушен, обращаются к тому, кто больше всего подходит для реализации их амбиций, ведь как только угли охладились, вы не поручаете человеку со шлангом декорировать ваш дом... В конечном счете, ситуация удручает, что эти клубы в постоянном стремлении к седьмому месту постоянно стараются... ну, и кого это волнует? Возможно, именно поэтому они хотят большего, хотят чего-то лучшего, а значит "Вест Хэм" и "Эвертон" могут промахнуться, когда стреляют в звезды, но, по крайней мере, они стреляют».

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    Резюме

    Судя по всему, кларетовые постараются назначить если не именитого, то, по крайней мере, тренера, который возьмется за строительство новой команды с определенным рисунком игры и долгосрочными перспективами для того, чтобы перестать оглядываться на зону вылета и попытаться снова бороться за еврокубки. Переманить Рафаэля Бенитеса, при всех сложностях его отношений с владельцем «Ньюкасла», вряд ли выйдет, тем не менее, кто-то вроде Мануэля Пеллегрини или Давида Вагнера наверняка возглавит «Вест Хэм».

    Но даже такой специалист не особо поможет лондонцам добиться прогресса, если их руководство и дальше будет бросать из жара в холод, не понимая, чего именно они хотят. Выбирая нового тренера, «Мотобойцы» должны понять, чего конкретно они хотят от него в конечном счете, а также — приготовиться к терпеливому ожиданию желаемого результата, которого в следующем сезоне вполне может и не быть.

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