ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Телеканалы поделили трансляции матчей ЧМ-2018 по футболу

    Чемпионат мира по футболу-2018 Календарь и таблицы ЧМ-2018
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Телеканалы поделили трансляции матчей ЧМ-2018 по футболу
    На фото:Телеканалы поделили трансляции матчей ЧМ-2018 по футболу
    Телевещатели достигли принципиальной договоренности о показе 64 матчей предстоящего чемпионата мира по футболу, сообщает РБК-Спорт.

    Права на трансляции ЧМ-2018 у ФИФА примерно за 32 миллионов долларов купил консорциум «2 Спорт 2», представляющий интересы «Первого канала», ВГТРК и «Матч ТВ».

    Принадлежащая ВГТРК «Россия 1» может показать семь матчей первенства. Госканал покажет отдельные матчи с участием российской сборной, а также финал.

    «Первый канал» покажет 27 матчей чемпионата, в частности Россия — Саудовская Аравия (14 июня) и Россия — Уругвай (25 июня). Встречу Россия — Египет будет транслировать ВГТРК.

    «Матч ТВ», входящему в холдинг «Газпром-Медиа», достанутся 30 игр. Этот вещатель покажет и повторы игр, которые выйдут в прямом эфире «Первого» и «России 1».

    Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Неповторимый. Буффон уходит на пенсию
  • Легендарный голкипер готов повесить перчатки на гвоздь
    •
  • Главные счастливчики и неудачники сборной Англии. Саутгейт назвал состав на ЧМ-2018
  • Тренерский штаб английской национальной команды огласил имена 23 футболистов, которые сыграют на мировом первенстве
    •
  • 17/05
    • Дзюба: Игнашевич — это легенда
  • 17/05
    • Черчесов: Дзюба начал забивать – и мы его пригласили
  • 16/05
    • Кавани и Суарес вошли в расширенный состав сборной Уругвая на ЧМ-2018
  • 16/05
    • Варди, Лофтус-Чик и Магуайр вошли в состав сборной Англии на ЧМ-2018
  • 16/05
    • Зидан готов возглавить сборную Франции
  • 16/05
    • Вагнер расплакался из-за невызова в сборную Германии на ЧМ-2018
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    «Динамо» Ленинград — сборная ленинградского металлозаводаГлавные матчи Великой Отечественной войныФутбольные игры, от которых стынет кровь в жилахКриштиану Роналду и Криштиану-младшийМногодетный отецВ семье Криштиану Роналду прибавление — опятьАлександр КержаковОстался непревзойдённымАлександр Кержаков завершил карьеру. Каким мы его запомним?Лионель Месси и Антонелла РокуццоСвадьба года: Месси узаконил свои отношения с Антонеллой РокуццоВ аргентинском Росарио прошло мероприятие, к которому был прикован взгляд всего спортивного мираДжанлуиджи ДоннаруммаВ окружении медных трубДжанлуиджи Доннарумма может перейти в «Реал». Насколько он хорош?Хамес Родригес, Радамель Фалькао и Абель Агилар празднуют выход на ЧМ-2018Колумбийцы вернули должок. Кто оставил ЧМ без Санчеса?О чем договорились Фалькао и ГеррероДжордж ВеаНовая победа ВеаО новом успехе звезды «Пари Сен-Жермен» и «Милана» Джорджа Веа«Спартак» празднует победу в Суперкубке«Спартак» празднует победу в СуперкубкеРадость красно-белых после победы над «Локомотивом» в матче за Суперкубок. Лучше фотоМирча Луческу«В России лучше молчать». Луческу рассказал всю правдуЛучшие фрагменты яркого интервью с Мирчей Луческу
    Подробный разбор
  • Симеоне надоело проигрывать финалы
  • Победа «матрасников» в финале Лиги Европы — в нашем обзоре прессы
    •
  • Марадона в Белоруссии: Свадебный генерал для брестского «Динамо»
  • Все подробности о том, как аргентинская легенда оказалась во главе белорусского клуба
    •
  • Уже перешли. Трансферы, которые состоялись до лета
  • Горецка, Винисиус Жуниор, Кейта и еще десять игроков, которые уже сменили клубы
    •
  • 10 лучших моментов Бундеслиги сезона 2017/2018
  • Итоги сезона в Бундеслиге
    •
  • 15 минут террора. «Спортинг» подвергся нападению вандалов
  • Около 50 человек вторглись на территорию клубной базы и спровоцировали хаос
    •
  • Гончаренко – лучший: 4 подтверждения
  • Второе место его команды не случайно
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Россия против Канады. Ждем напряженный и не очень результативный поединок
  • Россия — Канада. Прогноз и ставки на матч чемпионата мира по хоккею 17 мая
  • 1,92
    •
  • Экспресс дня. За выживание
  • Прогнозы и ставки на футбол 17 мая
  • 8,16
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 16:53
    • «Енисей» разгромил «Анжи» в первой стыковой игре
  • 16:30
    • Касильяс продлит контракт с «Порту» с понижением зарплаты
  • 16:19
    • «Ротор» остается в ФНЛ из-за банкротства «Кубани»
  • 15:11
    • Дзюба: Игнашевич — это легенда
  • 14:57
    • Щенсны в следующем сезоне будет основным вратарем «Ювентуса»
  • 14:31
    • Французские болельщики купили более 26 тысяч билетов на матчи ЧМ-2018
  • 14:19
    • Денисов: Сердцем я всегда в Питере
  • Неповторимый. Буффон уходит на пенсию
  • Легендарный голкипер готов повесить перчатки на гвоздь
    • 13:47
  • 13:22
    • Буффон заявил об уходе из «Ювентуса»
  • 13:04
    • Денисов раскрыл подробности конфликта с Черчесовым
  • 12:49
    • Кузьмин опроверг информацию об уходе из «Рубина»
  • 12:02
    • Два игрока «Анжи» не сыграют в стыковых играх с «Енисеем»
  • 11:48
    • Экс-игрок «Интера» войдет в тренерский штаб сборной Колумбии на ЧМ-2018
  • 11:31
    • Сборная России осталась на 66-м месте в рейтинге ФИФА
  • 11:29
    • Скончался чемпион мира 1966 года Рэй Уилсон
  • 11:13
    • Тихонов может сменить Семака в «Уфе»
  • 10:40
    • Торрес: Это мечта, ставшая реальностью
  • Главные счастливчики и неудачники сборной Англии. Саутгейт назвал состав на ЧМ-2018
  • Тренерский штаб английской национальной команды огласил имена 23 футболистов, которые сыграют на мировом первенстве
    • 10:23
  • 10:17
    • СМИ: 21 болельщик задержан после финала Лиги Европы
  • 09:27
    • РФПЛ готова к введению системы идентификации болельщиков
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус