На фото: Телеканалы поделили трансляции матчей ЧМ-2018 по футболу fifa.com

Телевещатели достигли принципиальной договоренности о показе 64 матчей предстоящего чемпионата мира по футболу, сообщает РБК-Спорт.

Права на трансляции ЧМ-2018 у ФИФА примерно за 32 миллионов долларов купил консорциум «2 Спорт 2», представляющий интересы «Первого канала», ВГТРК и «Матч ТВ».

Принадлежащая ВГТРК «Россия 1» может показать семь матчей первенства. Госканал покажет отдельные матчи с участием российской сборной, а также финал.

«Первый канал» покажет 27 матчей чемпионата, в частности Россия — Саудовская Аравия (14 июня) и Россия — Уругвай (25 июня). Встречу Россия — Египет будет транслировать ВГТРК.

«Матч ТВ», входящему в холдинг «Газпром-Медиа», достанутся 30 игр. Этот вещатель покажет и повторы игр, которые выйдут в прямом эфире «Первого» и «России 1».

Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.