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    Мане и Кейта — в составе сборной Сенегала на ЧМ-2018

    Чемпионат мира по футболу-2018 Календарь и таблицы ЧМ-2018
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    Садио Мане
    На фото:Садио Мане
    Сборная Сенегала по футболу назвала расширенный состав на чемпиона мира, который пройдет в России.

    В нем указаны 23 игрока и еще четыре, которые могут попасть в основной список.

    Состав сборной Сенегала:

    Вратари: Абдулайе Диалло («Ренн», Франция), Альфред Гомис (СПАЛ, Италия), Хадим Н'Диайе («Хоройя», Гвинея).

    Защитники: Калиду Кулибали («Наполи», Италия), Кара Мбодж («Андерлехт», Бельгия), Ламин Гассама («Аланьяспор», Турция), Мусса Ваге («Эйпен», Бельгия), Юссуф Сабали («Бордо», Франция), Салиу Сисс («Валансьенн», Франция), Салиф Сане («Ганновер», Германия).

    Полузащитники: Папа Алиун Ндиайе («Стоук Сити», Англия), Шейх Н'Дойе («Бирмингем», Англия). Шейху Куяте («Вест Хэм», Англия), Альфред Н'Диай («Вильярреал», Испания), Идрисса «Гана» Гейе («Эвертон», Англия).

    Нападающие: Маме Бирам Диуф («Стоук Сити», Англия), Диафра Сако («Ренн», Франция), Исмаила Сарр («Ренн», Франция), Мусса Конате («Амьен», Франция), Бальде Кейта («Монако», Франция), Мусса Соу («Бурсаспор», Турция), Садио Мане («Ливерпуль», Англия), Мбайе Ньянг («Торино», Италия).

    Резервные игроки:

    Защитники: Адама Мбенге («Кан», Франция), Фаллу Диань («Мец», Франция).

    Полузащитник: Фамара Дьеду («Бристоль Сити», Англия)

    Нападающий: Анри Сейве («Сивасспор», Турция)


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