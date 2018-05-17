Мане и Кейта — в составе сборной Сенегала на ЧМ-2018

Публикация от Fédération Sénégalaise — FSF (@footballsenegal) 17 Май 2018 в 11:24 PDT

В нем указаны 23 игрока и еще четыре, которые могут попасть в основной список.

Сборная Сенегала по футболу назвала расширенный состав на чемпиона мира, который пройдет в России.

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