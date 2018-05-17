Франция огласила заявку на ЧМ-2018

В него вошли девять представителей национального чемпионата и 14 легионеров.
Вратари: Альфонс Ареола («ПСЖ»), Уго Ллорис («Тоттенхэм», Англия), Стив Манданда («Марсель»).
Защитники: Лукас Эрнандес («Атлетико», Испания), Преснель Кимпембе («ПСЖ»), Бенжамен Менди («Манчестер Сити», Англия), Бенжамен Павар («Штутгарт», Германия), Адиль Рами («Марсель»), Джибриль Сидибе («Монако»), Самюэль Юмтити («Барселона», Испания), Рафаэль Варан («Реал», Испания).
Полузащитники: Н'Голо Канте («Челси», Англия), Блез Матюиди («Ювентус», Италия), Стивен Н'Зонзи («Севилья», Испания), Поль Погба («Манчестер Юнайтед», Англия), Корентен Толиссо («Бавария», Германия).
Нападающие: Усман Дембеле («Барселона», Испания), Набиль Фекир («Лион»), Оливье Жиру («Челси», Англия), Антуан Гризманн («Атлетико», Испания), Тома Лемар («Монако»), Кильян Мбаппе («ПСЖ»), Флориан Товен («Марсель»).
Франция в групповом турнире сыграет с Австралией (16 июня, Казань), Перу (21 июня, Екатеринбург) и Данией (26 июня, Москва, «Лужники»).
Notre équipe pour la Coupe du Monde 👊🇫🇷 #FiersdetreBleus #ListeDes23 pic.twitter.com/Wq2KGAYoQX— Equipe de France (@equipedefrance) 17 мая 2018 г.