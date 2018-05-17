Франция огласила заявку на ЧМ-2018

На фото: Дидье Дешам, Гай Стефан и Франко Рев twitter.com/equipedefrance

Франция в групповом турнире сыграет с Австралией (16 июня, Казань), Перу (21 июня, Екатеринбург) и Данией (26 июня, Москва, «Лужники»).

В него вошли девять представителей национального чемпионата и 14 легионеров.

Сборная Франции по футболу огласила состав на чемпионат мира-2018, который пройдет в России.

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