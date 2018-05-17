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    Денисов: Сердцем я всегда в Питере

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    Игорь Денисов
    На фото:Игорь Денисов
    Капитан московского «Локомотива» Игорь Денисов рассказал о любви к родному городу, Санкт-Петербургу, в котором он долгое время выступал за «Зенит».

    «Была ли у меня возможность вернуться в "Зенит"? Попытки – были. Возможностей – нет. Сейчас меня принял "Локомотив". "Локомотив" помог мне, я немного помог "Локомотиву". Но сердцем я всегда в Питере. Болельщики "Локомотива" будут меня ругать, но я всегда говорю как есть. Мы родились в Питере, мы ленинградцы. Я выполняю свою работу и стараюсь делать это хорошо, но своим в Москве я не стану никогда», — цитирует Денисова Sports.ru.

    Напомним, в этом сезоне Денисов в составе «Локомотива» стал чемпионом России.

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