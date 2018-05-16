Самедов: Уровень чемпионата России очень сильно упал

«Некоторые специалисты считают, что уровень РФПЛ за последние годы сильно упал? Не могу не согласиться. Очень сильно упал.
Недавно вспоминал уровень команд и футболистов, с которыми соперничал пять-семь лет назад. Когда за ЦСКА играли Вагнер Лав, Хонда, Красич. За "Спартак" – Алекс, за "Локо" – Франциску Лима. Кто-то раньше, кто-то позже.
На ум приходят "Рубин" с Домингесом и Еременко, "Кубань" с Поповым и Каборе, "Москва" с Бракамонте. Да, на мой взгляд, раньше чемпионат был сильнее. Однозначно», — цитирует «Большой спорт» слова Самедова.