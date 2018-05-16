Самедов: Уровень чемпионата России очень сильно упал

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов выразил мнение, что чемпионат России раньше был сильнее.

«Некоторые специалисты считают, что уровень РФПЛ за последние годы сильно упал? Не могу не согласиться. Очень сильно упал.

Недавно вспоминал уровень команд и футболистов, с которыми соперничал пять-семь лет назад. Когда за ЦСКА играли Вагнер Лав, Хонда, Красич. За "Спартак" – Алекс, за "Локо" – Франциску Лима. Кто-то раньше, кто-то позже.

На ум приходят "Рубин" с Домингесом и Еременко, "Кубань" с Поповым и Каборе, "Москва" с Бракамонте. Да, на мой взгляд, раньше чемпионат был сильнее. Однозначно», — цитирует «Большой спорт» слова Самедова.