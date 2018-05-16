«Рома», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» претендуют на Промеса

Римская «Рома», лондонский «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» заинтересованы в услугах полузащитника «Спартака» Квинси Промеса, написал журналист Алан Мур в своей заметке на сайте Back Page Football

Автор ссылается на источник в агентстве Sports Entertainment Group, представляющее интересы 26-летнего голландского игрока.

По информации Мура, «Спартак» готов расстаться с Промесом в летнее трансферное окно за 25 миллионов евро.

«Рома», якобы, еще зимой хотела арендовать хавбека красно-белых с правом выкупа, но «Спартак» отказался от такого варианта. Полузащитник римлян Кевин Стротман рекомендует руководству клуба подписать Промеса, хорошая зная его способности по сборной Голландии.

«Тоттенхэм», несмотря на неясность с позицией главного тренера на следующий сезон, установил контакт с агенством Промеса еще неделю назад.

Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес лично заинтересован в Промесе и убежден, что голландский полузащитник заметно повысит результативность команды. В прошедшем чемпионате Англии «сороки» забили 39 голов в 38 матчах.

По информации «Спорт-Экспресса», ни один клуб не выходил на руководство красно-белых по поводу возможного приобретения 26-летнего голландца и, тем более, не делал официальных предложений.

Летом москвичи готовы рассмотреть вариант продажи нападающего, но только на определенных условиях — покупатель должен заплатить бронзовым призерам чемпионата России-2017/18 30 миллионов евро отступных.

При этом, 15 процентов трансфера принадлежат самому Промесу и в случае смены команды лично он получит около 4,5 миллиона евро. Итоговая сумма составит почти 35 миллионов евро.

Напомним, Квинси Промес выступает за «Спартак» с 2014 года. Его трансферная стоимость, по оценке transfermarkt.de, составляет 22 миллиона евро, а контракт с красно-белыми рассчитан до июня 2021 года.

В сезоне-2017/18 форвард провел за «Спартак» 37 матчей во всех турнирах, забив 21 мяч и сделав 10 результативных передач.