Миланов может продолжить карьеру в Болгарии

Полузащитникможет вернуться в чемпионат Болгарии.

Как сообщает Gol.bg со, футболист попал в сферу интересов софийского ЦСКА. Стороны провели переговоры, однако трансфер может не состояться из-за финансовых запросов Миланова.

В частности, в московском ЦСКА зарплата Миланова в последнее время составляла 30 тысяч евро в месяц. В то же время софийский клуб может предложить игроку 15-20 тысяч евро.

ЦСКА объявил об уходе Миланова

Также сообщается об интересе к Миланову со стороны некоторых российских клубов.

Отметим, что в Болгарии Миланов ранее выступал за «Литекс», из которого и перебрался в Москву.