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    У Месси нет цели стать лучшим футболистом в истории

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    Лионель Месси
    На фото:Лионель Месси
    Форвард «Барселоны» Лионель Месси заявил, что не собирается соперничать с нападающим «Реала» Криштиану Роналду за звание лучшего футболиста в истории.

    «Я не заинтересован в том, чтобы стать лучшим в истории. Я никогда не задумывался о том, чтобы стать первым, вторым, третьим или четвертым.

    Каждый раз, начиная сезон, думаю о том, чтобы развиться, выиграть все турниры, оставить все силы на поле в каждом матче, полностью выкладываясь ради своих партнеров.

    Статус лучшего в истории для меня ничего не изменит. Я всегда хочу совершенствоваться. Я ни с кем не соперничаю.

    Месси признан самым продуктивным игроком по версии CIES Football Observator

    Я играю не для того, чтобы стать лучшим в истории, а для того, чтобы просто с каждым годом становиться сильнее и продолжать выигрывать», — сказал Месси в интервью TyC Sports.

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