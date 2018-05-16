У Месси нет цели стать лучшим футболистом в истории

Форвард «Барселоны»заявил, что не собирается соперничать с нападающим «Реала»за звание лучшего футболиста в истории.

«Я не заинтересован в том, чтобы стать лучшим в истории. Я никогда не задумывался о том, чтобы стать первым, вторым, третьим или четвертым.

Каждый раз, начиная сезон, думаю о том, чтобы развиться, выиграть все турниры, оставить все силы на поле в каждом матче, полностью выкладываясь ради своих партнеров.

Статус лучшего в истории для меня ничего не изменит. Я всегда хочу совершенствоваться. Я ни с кем не соперничаю.

Месси признан самым продуктивным игроком по версии CIES Football Observator

Я играю не для того, чтобы стать лучшим в истории, а для того, чтобы просто с каждым годом становиться сильнее и продолжать выигрывать», — сказал Месси в интервью TyC Sports.