Гвардиола признан тренером года в Англии по версии LMA

Наставник «Манчестер Сити»признан тренером года в Англии по версии Ассоциации тренеров (League Managers Association), сообщает официальный сайт «горожан».

В сезоне 2017/18 испанский специалист привел свою команду к чемпионскому титулу, набрав по итогам 38 туров Премьер-лиги рекордные 100 очков.

В последние годы эту награду выигрывали Антонио Конте, Клаудио Раньери и Жозе Моуринью, но никто не выигрывал ее больше, чем сэр Алекс Фергюсон – 11 раз.

Роберто Манчини и Мануэль Пеллегрини не смогли получить приз LMA, несмотря на то, что в 2012 и 2014 годах становились чемпионами с «Манчестер Сити».

Гвардиола стал четвертым зарубежным тренером, который завоевал эту награду.