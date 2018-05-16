СМИ: Денисов может вернуться в «Зенит»

Капитан «Локомотива»может продолжить карьеру в «Зените», информирует «Спорт-Экспресс».

По данным издания, полузащитник хотел бы завершить карьеру в Санкт-Петербурге, поэтому готов к возвращению.

Дорого Денисов не обойдется, так как у него остается всего год контракта с «железнодорожниками».

При этом в «Локомотив» может вернуться принадлежащий «Зениту» хавбек Магомед Оздоев, игра которого нравится Юрию Семину.

Денисов – воспитанник «Зенита». Он выступал за петербургский клуб с 2001 по 2013 год и покинул команду из-за конфликта с легионерами и главным тренером команды Лучано Спаллетти.