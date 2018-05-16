Черчесов: Остановить Салаха нам поможет опыт игры против Месси

Главный тренер сборной Россииотметил, одной из задач его игроков в матче против Египта на чемпионате мира-2018 будет замедление доставки мяча форварду

«Надо понимать, что сборная Египта по сравнению с "Ливерпулем" – совершенно другая команда с иными исполнителями. Понятно, что и в национальной команде, и в клубе он играет важнейшую роль, и у Салаха – звездный сезон.

Я специально ездил на матч "Ливерпуль" – "Спартак", чтобы понаблюдать за ним. Располагается он в клубе и сборной плюс-минус так же. Но насколько быстро ему в "Ливерпуле" доставляют мяч, сколько пространства у него остается!

В сборной такого все же нет. И одна из наших задач – максимально замедлить эту доставку. Думаю, в определенной степени поможет нам опыт противостояния быстрому левоногому топ-игроку – в лице Лео Месси в матче со сборной Аргентины (0:1).

Есть игроки, на которых нельзя не обращать внимание, и Салах к таким, безусловно, относится. При этом подчеркну – мы не хотим зацикливаться на нем одном.

Потому что обращать внимание лишь на одно – значит, упускать другое», — приводит слова Черчесова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что матч второго тура группового турнира чемпионата мира-2018 между сборными России и Египта пройдет 19 июня.