Назван фаворит на пост наставника «Арсенала»

Главным фаворитом на пост главного тренера «Арсенала» является, сообщает The Guardian.

По данным издания, руководство «канониров» сейчас проводит продуктивные переговоры с испанским специалистом. Они зашли так далеко, что Артета делится своими мыслями по поводу будущих приобретений.

Лондонский клуб до этого рассмотрел нескольких кандидатов, включая Массимилиано Аллегри. Однако нынешний наставник «Ювентуса» пожелал большего контроля над бюджетом и формированием состава, что не вписывается в видение исполнительного директора «Арсенала» Ивана Газидиса.

«Арсенал» ищет молодого тренера с невысокой зарплатой

В то же время Артета не собирается разрушать структуру, созданную Газидисом, и с радостью стал бы главным тренером.

Артета – бывший капитан «Арсенала», выступавший за клуб с 2011 по 2016 год. С июля 2016 года он работает тренером в «Манчестер Сити», входя в штаб Пепа Гвардиолы.