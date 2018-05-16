«Эвертон» уволил Эллардайса

отправил в отставку главного тренера команды

Об этом сообщает официальный сайт «ирисок».

«Мы приняли решение в рамках нашего долгосрочного плана нанять нового главного тренера команды этим летом и немедленно приступим к его поиску. Мы хотим поблагодарить Сэма за его работу и пожелать ему всего наилучшего», — отметила член совета директоров Дениз Барретт-Баксендейл.

Напомним, Эллардайс возглавил «Эвертон» в ноябре 2017 года. Под его руководством команда финишировала на восьмом месте в турнирной таблице АПЛ.

Ранее сообщалось о том, что «Эвертон» может возглавить наставник «Порту» Сержиу Консейсау.