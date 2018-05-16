ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Эвертон» уволил Эллардайса

    Футбол Англии Англия. Премьер-лига Эвертон Календарь АПЛ
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Сэм Эллардайс
    На фото:Сэм Эллардайс
    «Эвертон» отправил в отставку главного тренера команды Сэма Эллардайса.

    Об этом сообщает официальный сайт «ирисок».

    «Мы приняли решение в рамках нашего долгосрочного плана нанять нового главного тренера команды этим летом и немедленно приступим к его поиску. Мы хотим поблагодарить Сэма за его работу и пожелать ему всего наилучшего», — отметила член совета директоров Дениз Барретт-Баксендейл.

    Напомним, Эллардайс возглавил «Эвертон» в ноябре 2017 года. Под его руководством команда финишировала на восьмом месте в турнирной таблице АПЛ.

    Ранее сообщалось о том, что «Эвертон» может возглавить наставник «Порту» Сержиу Консейсау.

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Борьба за второе место
  • Итоги сезона в АПЛ
    •
  • Трансферный дайджест. 8-14 мая
  • Где продолжит карьеру Руни, сколько хочет зарабатывать Умтити, какой еще вариант появился у Иньесты и другие трансферные новости последних дней
    •
  • 16/05
    • Назван фаворит на пост наставника «Арсенала»
  • 16/05
    • «Рома», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» претендуют на Промеса
  • 16/05
    • Врачи спасли жизнь сыну Давида Сильвы
  • 15/05
    • Месси признан самым продуктивным игроком по версии CIES Football Observator
  • 15/05
    • «Челси» заинтересован в услугах Почеттино
  • 15/05
    • СМИ: Фонсека не рассматривает вариант с «Зенитом»
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Златан ИбрагимовичЧем занят шведский лев?Рассказываем, как проходит реабилитация Златана ИбрагимовичаШейк ТиотеНастоящий боец. Футбольный мир шокирован смертью ТиотеПолузащитник сборной Кот-д’Ивуара ушел из жизни в возрасте 30 летДидье ДрогбаВождь Тито уходит. 11 фактов о Дидье ДрогбаЛегендарный нападающий повесит бутсы на гвоздьФранческо ТоттиИз Рима с любовью: Тотти завершил игровую карьеруРеакция СМИ на уход легендарного форвардаЗинедин Зидан и его очередной кубок чемпионовЗидан: секрет успеха и новые вызовыКак Зидану удалось войти в историю?Леонид ФедунФутбольная революция ФедунаИзучаем реакцию СМИ и футбольной общественности на план реформ, предложенный боссом «Спартака»«Спартак» празднует победу в Суперкубке«Спартак» празднует победу в СуперкубкеРадость красно-белых после победы над «Локомотивом» в матче за Суперкубок. Лучше фотоКриштиану Роналду и Лионель МессиКриРо снова лучший. Португалец опередил МессиРеакция СМИ на итоги вручения наград ФИФАЭрнесто ВальвердеБезопасный вариант для «Барселоны»СМИ о тренерских перестановках в каталонском клубе
    Подробный разбор
  • Не разругаться с Неймаром и выиграть Лигу чемпионов
  • Обзор СМИ после назначения Тухеля на пост главного тренера ПСЖ
    •
  • Каррера не уходит. Его задача – групповой этап Лиги чемпионов
  • Состоялось заседание совета директоров «Спартака» по итогам сезона 2017/18
    •
  • Возвращение спустя полвека. Манчини призван возродить сборную Италии
  • Бывший главный тренер «Зенита» попробует себя на международном уровне
    •
  • Трансферный дайджест. 8-14 мая
  • Где продолжит карьеру Руни, сколько хочет зарабатывать Умтити, какой еще вариант появился у Иньесты и другие трансферные новости последних дней
    •
  • Успех «Барселоны» в этом сезоне не стал историческим
  • Реакция прессы на матч «Леванте» — «Барселона»
    •
  • Прощание с «Уэмбли». «Тоттенхэм» в эффектном стиле одолел «Лестер»
  • Волевая победа «шпор» в заключительном туре АПЛ – в нашем обзоре СМИ
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Стандартный финал
  • «Марсель» — «Атлетико». Прогноз и ставки на финал Лиги Европы 16 мая
  • 1,80
    •
  • Латвия попробует сдержать Швецию на старте матча
  • Швеция — Латвия. Прогноз и ставки на матч чемпионата мира по хоккею 17 мая
  • 1,77
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 12:46
    • Врачи спасли жизнь сыну Давида Сильвы
  • 12:27
    • Миланов может продолжить карьеру в Болгарии
  • 11:36
    • Назван фаворит на пост наставника «Арсенала»
  • 11:23
    • СМИ: Денисов может вернуться в «Зенит»
  • 10:53
    • Брестское «Динамо» ищет жилье для Марадоны
  • 09:16
    • У Месси нет цели стать лучшим футболистом в истории
  • 09:04
    • Гвардиола признан тренером года в Англии по версии LMA
  • 08:54
    • Кавани и Суарес вошли в расширенный состав сборной Уругвая на ЧМ-2018
  • Гончаренко – лучший: 4 подтверждения
  • Второе место его команды не случайно
    • 04:34
  • Продлится ли в Красноярске серия поражений «Анжи»?
  • «Енисей» — «Анжи». Прогноз и ставки на первый стыковой матч РФПЛ/ФНЛ 17 мая
    • 1,91Завтра в 15:00
  • 01:57
    • Самедов: Уровень чемпионата России очень сильно упал
  • 00:42
    • Марадона занял пост председателя правления брестского «Динамо»
  • 00:34
    • «Рома», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» претендуют на Промеса
  • 00:13
    • Игроки «Спортинга» отказываются выступить в финале Кубка страны из-за нападения
  • 23:23
    • Орлов: Идеи Семака понравились совету директоров «Зенита»
  • 23:17
    • Самедов: Не допускаю мысли, что мы не выйдем из группы на ЧМ-2018
  • 22:48
    • Саудовская Аравия в большинстве обыграла Грецию
  • Возвращение Игнашевича: Сборной России нужен «батя» в обороне
  • Реакция прессы на возвращение защитника ЦСКА в национальную команду
    • Вчера в 22:28
  • Борьба за второе место
  • Итоги сезона в АПЛ
    • Вчера в 21:32
  • 19:02
    • Рыжиков покинул «Рубин» после 10 лет выступления
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус