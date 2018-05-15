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    Самедов: Не допускаю мысли, что мы не выйдем из группы на ЧМ-2018

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    Александр Самедов
    На фото:Александр Самедов
    Полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Самедов убежден, что национальная команда успешно преодолеет групповую стадию чемпионата мира-2018 и выйдет в плей-офф.

    «Что касается того, станет ли позором, если сборная России не выйдет из группы на чемпионате мира-2018, то у нас, к сожалению, не совсем адекватно оценивают происходящее. Бросаются подобными фразами, кричат "позор".

    Понятно, что многие именно так и считают. Хотя я не допускаю мысли, что мы не выйдем из группы. Впрочем, это спорт — тут все возможно. Уругвай — одна из лучших латиноамериканских команд, Египет не раз выигрывал Кубок Африки.

    Четыре года назад в Бразилии случилась та же история. Приехали топовая сборная Бельгии и загадочный Алжир, который на своем следующем континентальном турнире считался фаворитом вместе с Кот-д’Ивуаром.

    На мой взгляд, квартет очень серьезный. Нам придется тяжело», — цитирует «Большой спорт» Самедова.

    На чемпионате мира россияне сыграют в группе A с командами Саудовской Аравии (14 июня), Египта (19 июня) и Уругвая (25 июня).

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