Рыжиков покинул «Рубин» после 10 лет выступления

Вратарь «Рубина»покинул клуб на правах свободного агента, сообщает пресс-служба казанцев.

«Он – двукратный чемпион России, двукратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка России в составе "Рубина". Он был стеной 10 лет. Мы говорим: "До свидания", но не прощаемся», — говорится в сообщении «Рубина».

На счету 37-летнего вратаря, который играет за «Рубин» с 2008 года, 359 матчей за команду. В текущем сезоне на счету Рыжикова участие в 14 матчах чемпионата России и Кубка страны.

Ранее появилась информация, что казанцы предложили вратарю новый контракт с меньшей зарплатой. По всей видимости, на данное предложение Рыжиков ответил отказом.

«Раз пресс-служба объявила об уходе Сергея, значит нет дыма без огня. Вопрос не в финансах, просто Рыжиков хочет сменить обстановку.

Сергей благодарит "Рубин" за те годы, которые он провел здесь. Благодаря клубу он попадал в сборную России. Сколько трофеев было выиграно – это навсегда останется в памяти.

Сергей очень благодарен болельщикам казанского клуба и не прощается с ними, а просто говорит до свидания», — цитирует агента игрока Сергея Сафонова Sport24.ru.