Рыжиков покинул «Рубин» после 10 лет выступления

«Он – двукратный чемпион России, двукратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка России в составе "Рубина". Он был стеной 10 лет. Мы говорим: "До свидания", но не прощаемся», — говорится в сообщении «Рубина».
На счету 37-летнего вратаря, который играет за «Рубин» с 2008 года, 359 матчей за команду. В текущем сезоне на счету Рыжикова участие в 14 матчах чемпионата России и Кубка страны.
Ранее появилась информация, что казанцы предложили вратарю новый контракт с меньшей зарплатой. По всей видимости, на данное предложение Рыжиков ответил отказом.
«Раз пресс-служба объявила об уходе Сергея, значит нет дыма без огня. Вопрос не в финансах, просто Рыжиков хочет сменить обстановку.
Сергей благодарит "Рубин" за те годы, которые он провел здесь. Благодаря клубу он попадал в сборную России. Сколько трофеев было выиграно – это навсегда останется в памяти.
Сергей очень благодарен болельщикам казанского клуба и не прощается с ними, а просто говорит до свидания», — цитирует агента игрока Сергея Сафонова Sport24.ru.
🔝359 матчей в составе #FCRK, 152 из них сухие 😃👍
🏆 Он – двукратный чемпион России, двукратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка России в составе #FCRK— «Рубин» Казань (@fcrk) 15 мая 2018 г.
💪Он был стеной 10 лет 💪
❤💚Мы говорим: «До свидания!», но не прощаемся ❤💚
‼ Подробности – завтра ‼ pic.twitter.com/HFXHYnbrhH