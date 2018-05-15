СМИ: «Рубин» объявит об уходе Рыжикова 15 мая

Вратарьпокинет казанскийна правах свободного агента, утверждает «БИЗНЕС Online»

Контракт 37-летнего игрока с клубом, составленный по схеме «1+1», истекает в конце мая и не будет продлен автоматически.

Рыжиков должен был провести в этом сезоне в составе команды 70 процентов от общего числа матчей, но выходил лишь в 14 играх в чемпионате страны и Кубке России.

Казанцы предложили вратарю новый контракт с меньшей зарплатой. По всей видимости, на данное предложение Рыжиков ответил отказом.

Сообщается, что официально об уходе игрока будет объявлено сегодня.

Напомним, что Рыжков перешел в «Рубин» в 2008 году. В составе команды он дважды становился чемпионом страны (2008, 2009), обладателем Суперкубка России (2010, 2012), выигрывал Кубок России (2011/2012).

Всего за команду он провел 359 матчей.