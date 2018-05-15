В «Милане» подтвердили переход Рейны

Испанский голкиперв летнее межсезонье станет игроком

Об этом сообщил спортивный директор «россонери» Массимо Мирабелли.

Рейна перейдет в «Милан» на правах свободного агента, так как его контракт с «Наполи» истечет 30 июня.

«У нас была возможность получить Рейну бесплатно. Мы считаем, что это полезная сделка с стратегической точки зрения. Мы будем выступать в нескольких соревнованиях. Пепе может помочь нам как на поле, так и вне его. Нам нужны люди с опытом», — цитирует Мирабелли Football Italia.

В текущем сезоне 35-летний Рейна провел за «Наполи» 46 матчей во всех турнирах.