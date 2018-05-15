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    Месси признан самым продуктивным игроком по версии CIES Football Observator

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    Лионель Месси
    На фото:Лионель Месси
    Компания CIES Football Observator составила рейтинг лучших футболистов по продуктивности в топ-5 лиг Европы.

    В список вошли футболисты, которые в этом сезоне провели на поле не менее 1800 минут. Исключение сделали только для Германии, установив порог в 1440 минут.

    Лидерство в рейтинге захватил форвард «Барселоны» Лионель Месси. Второе место занял полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва, третье – хавбек «Ювентуса» Пауло Дибала.

    Лидер атак «Реала» Криштиану Роналду расположился на 16-м месте. Форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар не вошел в рейтинг, так как провел на поле в этом сезоне 1797 минут.

    Топ-20 самых продуктивных игроков европейских лиг:

    1. Лионель Месси («Барселона») — 92,12
    2. Давид Силва («Манчестер Сити») — 91,69
    3. Пауло Дибала («Ювентус») — 91,37
    4. Серхио Агуэро («Манчестер Сити») — 90,48
    5. Николас Отаменди («Манчестер Сити») — 90,47
    6-7. Мохамед Салах («Ливерпуль») — 90,45
    6-7. Фернандиньо («Манчестер Сити») — 90,45
    8. Кевин Де Брейне («Манчестер Сити») — 90,14
    9. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити») — 89,76
    10. Роберт Левандовски («Бавария») — 89,61
    11. Калиду Кулибали («Наполи») – 89,17
    12. Гарри Кейн («Тоттенхэм») – 89,02
    13. Хамес Родригес («Бавария») – 88,97
    14. Жоржиньо («Наполи») – 88,74
    15. Миралем Пьянич («Ювентус») – 88,67
    16-17. Лоренцо Инсинье («Наполи») – 88,58
    16-17. Криштиану Роналду («Реал») – 88,58
    18. Марек Гамшик («Наполи») – 88,53
    19. Рауль Альбиоль («Наполи») – 88,46
    20. Иван Ракитич («Барселона») – 88,18

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