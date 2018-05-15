Месси признан самым продуктивным игроком по версии CIES Football Observator

В список вошли футболисты, которые в этом сезоне провели на поле не менее 1800 минут. Исключение сделали только для Германии, установив порог в 1440 минут.
Лидерство в рейтинге захватил форвард «Барселоны» Лионель Месси. Второе место занял полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва, третье – хавбек «Ювентуса» Пауло Дибала.
Лидер атак «Реала» Криштиану Роналду расположился на 16-м месте. Форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар не вошел в рейтинг, так как провел на поле в этом сезоне 1797 минут.
Топ-20 самых продуктивных игроков европейских лиг:
1. Лионель Месси («Барселона») — 92,12
2. Давид Силва («Манчестер Сити») — 91,69
3. Пауло Дибала («Ювентус») — 91,37
4. Серхио Агуэро («Манчестер Сити») — 90,48
5. Николас Отаменди («Манчестер Сити») — 90,47
6-7. Мохамед Салах («Ливерпуль») — 90,45
6-7. Фернандиньо («Манчестер Сити») — 90,45
8. Кевин Де Брейне («Манчестер Сити») — 90,14
9. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити») — 89,76
10. Роберт Левандовски («Бавария») — 89,61
11. Калиду Кулибали («Наполи») – 89,17
12. Гарри Кейн («Тоттенхэм») – 89,02
13. Хамес Родригес («Бавария») – 88,97
14. Жоржиньо («Наполи») – 88,74
15. Миралем Пьянич («Ювентус») – 88,67
16-17. Лоренцо Инсинье («Наполи») – 88,58
16-17. Криштиану Роналду («Реал») – 88,58
18. Марек Гамшик («Наполи») – 88,53
19. Рауль Альбиоль («Наполи») – 88,46
20. Иван Ракитич («Барселона») – 88,18