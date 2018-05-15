Месси признан самым продуктивным игроком по версии CIES Football Observator

Компания CIES Football Observator составила рейтинг лучших футболистов по продуктивности в топ-5 лиг Европы.

В список вошли футболисты, которые в этом сезоне провели на поле не менее 1800 минут. Исключение сделали только для Германии, установив порог в 1440 минут.

Лидерство в рейтинге захватил форвард «Барселоны» Лионель Месси. Второе место занял полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва, третье – хавбек «Ювентуса» Пауло Дибала.

Лидер атак «Реала» Криштиану Роналду расположился на 16-м месте. Форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар не вошел в рейтинг, так как провел на поле в этом сезоне 1797 минут.

Топ-20 самых продуктивных игроков европейских лиг:

1. Лионель Месси («Барселона») — 92,12

2. Давид Силва («Манчестер Сити») — 91,69

3. Пауло Дибала («Ювентус») — 91,37

4. Серхио Агуэро («Манчестер Сити») — 90,48

5. Николас Отаменди («Манчестер Сити») — 90,47

6-7. Мохамед Салах («Ливерпуль») — 90,45

6-7. Фернандиньо («Манчестер Сити») — 90,45

8. Кевин Де Брейне («Манчестер Сити») — 90,14

9. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити») — 89,76

10. Роберт Левандовски («Бавария») — 89,61

11. Калиду Кулибали («Наполи») – 89,17

12. Гарри Кейн («Тоттенхэм») – 89,02

13. Хамес Родригес («Бавария») – 88,97

14. Жоржиньо («Наполи») – 88,74

15. Миралем Пьянич («Ювентус») – 88,67

16-17. Лоренцо Инсинье («Наполи») – 88,58

16-17. Криштиану Роналду («Реал») – 88,58

18. Марек Гамшик («Наполи») – 88,53

19. Рауль Альбиоль («Наполи») – 88,46

20. Иван Ракитич («Барселона») – 88,18