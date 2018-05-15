Черчесов: Еще ни разу не сыграли составом, которым хотели

Главный тренерподчеркнул, что команда не может сыграть в оптимальном составе из-за череды травм, в следствие чего может измениться схема игры.

«Мы еще ни разу не сыграли тем составом, которым хотели. И что самое интересное, уже не сыграем! Потому что игроки выпали. То, о чем мы будем сейчас говорить – это не в плане оправданий. Когда не стало тех оборонительных игроков, которых мы наигрывали, все начали понимать... Нет Васина и Джикии, все поняли, почему они до сих пор играли. Как мы это будем решать — понятно, не самый легкий вопрос, но если он стоит, его надо решать», — сказал Черчесов на заседании технического комитета РФС.

«Профессиональные люди, которые смотрят футбол, обратили внимание, что мы с испанцами играли, как я говорю, не в пять защитников, а "4+". Там Смольников определенную роль играл. Возможно, из-за того, что у нас выпали игроки, нам реально надо подумать, как нам строить нашу концепцию, какая будет тактика – 4 или 5 защитников. Нам предстоит разобраться. Согласитесь, что за два дня собраться, а через два уже все готово – так не бывает», — отметил главный тренер российской сборной.

Также Черчесов добавил, что травму получил еще один футболист — голкипер Сослан Джанаев.

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Напомним, 18 мая сборная России начнет подготовку к ЧМ-2018 в Новогорске.