Тевес объявил о завершении карьеры по истечению контракта с «Бока Хуниорс»

Нападающий «Бока Хуниорс»заявил, что намерен уйти из футбола после того, как отработает контракт с родным клубом. Соглашение 34-летнего аргентинского форварда с клубом из Буэнос-Айреса рассчитано до 31 декабря 2019 года.

«Я оставлю футбол, когда мой контракт истечет в конце следующего года. Я не стану переходить в другую команду, а просто уйду. Не собираюсь сразу становиться тренером. Для этого надо сначала подготовиться», — цитирует Тевеса Canal 13.

34-летний аргентинец в своей карьере защищал цвета «Коринтианса», «Вест Хэма», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Ювентуса» и «Шанхай Шеньхуа».

В общей сложности за профессиональную карьру он завоевал 20 трофеев, включая титулы чемпиона Аргентины, Бразилии, Англии и Италии.