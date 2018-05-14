Карасев получил «неуд» за игру между «Спартаком» и «Динамо»

Главный арбитр матча 30-го тура чемпионата России по футболу между московскими «Спартаком» и «Динамо»получит от инспектора оценку «неудовлетворительно», сообщает «Р-Спорт».

Рефери не назначил пенальти в ворота «красно-белых» в одном из эпизодов игры в конце первого тайма, хотя повод для этого был.

Полузащитник «Динамо» Александр Ташаев вошел в штрафную «Спартака», наперерез игроку бросился голкипер хозяев Артем Ребров, который не попал по мячу и подсек ногу хавбека.

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«Сергей Карасев получит от инспектора матча "Спартак" — "Динамо" оценку "неудовлетворительно" за ошибочное решение не назначать пенальти в эпизоде, когда Ребров сбил Ташаева», — заявил источник.

Напомним, что «Спартак» проиграл «Динамо» 0:1, из-за чего не смог напрямую попасть в групповой этап Лиги чемпионов.