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    Федун: Первоочередная задача «Спартака» — попадание в Лигу чемпионов

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    Совет директоров московского «Спартака»
    На фото:Совет директоров московского «Спартака»
    Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун подвел итоги завершившегося совета директоров, на котором были подведены итоги минувшего сезона.

    «Члены совета директоров только что заслушали доклад главного тренера. Массимо Каррера очень критично оценил результаты работы, проделанной в прошедшем сезоне. Из трех трофеев, которые "Спартак" имел шанс завоевать, был завоеван только один — Суперкубок. В чемпионате команда выступала неровно: тяжёлое начало, затем очень хорошая серия из 18 матчей без поражений и, к сожалению, довольно неудачный финиш.

    Причины неудач были нами вскрыты и проанализированы. Мы сделали необходимые выводы с тем, чтобы в следующем сезоне команда смогла бороться за чемпионский титул. Первоочередная задача, которая поставлена перед "Спартаком", — квалификация в групповой турнир Лиги чемпионов. Кроме того, сегодня мы обсудили вопросы селекции на предстоящий сезон», — цитирует Федуна пресс-служба «красно-белых».

    «Спартак», в 2017 году завоевавший свой 10-й титул чемпиона России, в сезоне-2017/18 финишировал на третьем месте в премьер-лиге, а также дошел до 1/16 финала Лиги Европы и до полуфинала Кубка России.

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