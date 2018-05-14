Федун: Первоочередная задача «Спартака» — попадание в Лигу чемпионов

«Члены совета директоров только что заслушали доклад главного тренера. Массимо Каррера очень критично оценил результаты работы, проделанной в прошедшем сезоне. Из трех трофеев, которые "Спартак" имел шанс завоевать, был завоеван только один — Суперкубок. В чемпионате команда выступала неровно: тяжёлое начало, затем очень хорошая серия из 18 матчей без поражений и, к сожалению, довольно неудачный финиш.
Причины неудач были нами вскрыты и проанализированы. Мы сделали необходимые выводы с тем, чтобы в следующем сезоне команда смогла бороться за чемпионский титул. Первоочередная задача, которая поставлена перед "Спартаком", — квалификация в групповой турнир Лиги чемпионов. Кроме того, сегодня мы обсудили вопросы селекции на предстоящий сезон», — цитирует Федуна пресс-служба «красно-белых».
«Спартак», в 2017 году завоевавший свой 10-й титул чемпиона России, в сезоне-2017/18 финишировал на третьем месте в премьер-лиге, а также дошел до 1/16 финала Лиги Европы и до полуфинала Кубка России.