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    Салах и Эль-Ненни вошли в расширенный список сборной Египта на ЧМ-2018

    Чемпионат мира по футболу-2018 Календарь и таблицы ЧМ-2018
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    Мохамед Салах
    На фото:Мохамед Салах
    Главный тренер сборной Египта Эктор Купер объявил расширенный состав национальной команды на чемпионат мира 2018 года.

    Всего в список вошли 29 футболистов, шесть из которых не попадут в окончательную заявку.

    Полностью состав выглядит следующим образом:

    Вратари: Эссам Эль-Хадари («Аль-Таавун», Саудовская Аравия), Ахмед Эль-Шенави, Шериф Акрами (оба – «Аль-Ахли»), Мохамед Ауад («Исмаили»).

    Защитники: Ахмед Фатхи («Аль-Ахли»), Ахмед Аль-Мухаммади («Астон Вилла», Англия), Мохамед Абдель-Шафи («Аль-Фатех», Саудовская Аравия), Ахмед Хегази, Али Габр (оба — «Вест Бромвич», Англия), Омар Габер («Лос-Анджелес Гэлакси», США), Саад Самир, Айман Ашраф (оба — «Аль-Ахли»), Карим Хафез («Ланс», Франция), Амро Тарек («Орландо Сити», США), Махмуд Хамди («Замалек»).

    Полузащитники: Мохамед Эль-Ненни («Арсенал», Англия), Абдалла Саид («КуПС», Финляндия), Махмуд Фадлалла «Шикабала» («Аль-Раэд», Саудовская Аравия), Махмуд Хассан «Трезеге» («Касымпаша», Турция), Рамадан Собхи («Сток Сити», Англия), Тарек Хамед, Махмуд Абдель Азиз (оба — «Замалек»), Махмуд Абдель-Монейм «Кахраба» («Аль-Иттихад», Саудовская Аравия), Амр Варда («Атромитос», Греция), Сэм Морси («Уиган», Англия).

    Нападающие: Мохамед Салах («Ливерпуль», Англия), Маруан Мохсен («Аль-Ахли»), Ахмед Хассан «Кока» Магуб («Брага», Португалия), Ахмед Гомаа («Аль-Масри»).

    На чемпионате мира египтяне сыграют в группе А с командами России, Уругвая и Саудовской Аравии.

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