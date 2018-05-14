ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Бердыев пообещал остаться в «Рубине»

    Рубин РФПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Курбан Бердыев
    На фото:Курбан Бердыев
    Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев подвел итоги сезона 2017/18, по итогам которого его команда заняла десятое место в турнирной таблице РФПЛ.

    «Первое, удалось стабилизировать финансовую ситуацию. Договорились с легионерами, которых отпустили – 17 человек. В этом есть удовлетворение. В плане игры, перестроения, которые сейчас происходят, есть удовлетворения в некоторых матчах, в некоторых матчах эпизодами. В целом, мы знаем куда идем и как надо это делать. Другой вопрос — будущий сезон. Какова будет ситуация финансовая, позволит ли она кого-то сохранить или кого-то приобрести. Это уже дело времени.

    Нужны футболисты, которые могли бы играть в ту игру, которую мы хотим видеть. Это, прежде всего, позиционная конструктивная атака с определенным интеллектом. В целом, у нас есть обойма, но хотелось бы еще усилиться. Радует, что у нас в каждой игре есть моменты. Причем, не один спонтанный, а несколько. Реализация хромает, но это, как и у всех. Надеюсь, что в следующем году мы стабилизируем состав.

    Я точно остаюсь. Какая бы не была ситуация финансово сложная, в любом случае, остаюсь. Думаю, что со следующего года будем развиваться, какая бы ситуация не была. Я уже говорил об усилении состава, но это не значит, что большие финансовые вложения должны быть. У нас есть уже несколько игроков достаточно неплохих. Кто-то свободный агент, кто-то может перейти в аренду или минимальный трансфер. Что позволит нам усилиться», — приводит слова Бердыева официальный сайт «Рубина».

    «Краснодар» закончит сезон победой«Краснодар» — «Рубин». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 13 мая
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • На улице ЦСКА заслуженный праздник
  • Серебряные медали ЦСКА, завоеванные в последнем туре — в нашем обзоре прессы
    •
  • Карасев провалил матч, а «Спартак» провалил сезон
  • Реакция спортивных СМИ на поражение красно-белых в столичном дерби заключительного тура РФПЛ
    •
  • 14/05
    • Карасев получил «неуд» за игру между «Спартаком» и «Динамо»
  • 14/05
    • Манчини убежал, как крыса с корабля, заявил Канчельскис
  • 13/05
    • ЦСКА победил «Анжи» и стал вторым в РФПЛ, «Спартак» — третий
  • 13/05
    • «Зенит» и Манчини договорились о досрочном расторжении контракта
  • 13/05
    • Фонсека: В ближайшие дни вы все узнаете насчет моего будущего
  • 13/05
    • «Тосно» вылетел из РФПЛ, «Амкар» сыграет в стыковых матчах
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Франческо ТоттиИз Рима с любовью: Тотти завершил игровую карьеруРеакция СМИ на уход легендарного форвардаЗинедин Зидан и его очередной кубок чемпионовЗидан: секрет успеха и новые вызовыКак Зидану удалось войти в историю?Дидье ДрогбаВождь Тито уходит. 11 фактов о Дидье ДрогбаЛегендарный нападающий повесит бутсы на гвоздьИгорь Акинфеев пропустил от Ирвинга Лосано, зато наказал его за смелостьТри лузера КК-2017: от Акинфеева до судейГлавные неудачники завершившегося в России турнира«Спартак» празднует чемпионствоЧемпионство «Спартака» и еще 12 главных событий мирового спорта-2017Чертова дюжина самых интересных спортивных событий уходящего годаАрсен ВенгерВенгер и его старые задачи. В «Арсенале» ничего не меняетсяРеакция СМИ на продление контракта французского специалиста с «канонирами»Эрнесто ВальвердеБезопасный вариант для «Барселоны»СМИ о тренерских перестановках в каталонском клубеПоль Погба и НеймарДорогие, но не всегда эффективныеО тех, чьи трансферы сотрясали футбольный мир до этого летаЛионель Месси и Антонелла РокуццоСвадьба года: Месси узаконил свои отношения с Антонеллой РокуццоВ аргентинском Росарио прошло мероприятие, к которому был прикован взгляд всего спортивного мира
    Подробный разбор
  • Загадочный «Ротор», герой-дебютант и второй шанс «Оренбурга»
  • СМИ – об итогах ФНЛ сезона 2017/18.
    •
  • Время вышло. Эпоха «динозавров» ушла в прошлое
  • «Гамбург» впервые за 55 лет покидает Бундеслигу
    •
  • Испорченный праздник. «Парк де Пренс» попрощался с Моттой и Эмери
  • Поражение «Пари Сен-Жермен» от «Ренна» — в обзоре СМИ
    •
  • Топ-4 игрока, которых обожают фаны соперников
  • Идолы нравственности и просто хорошие парни
    •
  • Шесть тренеров для «Зенита»
  • Рассматриваем все кандидатуры на пост главного тренера «Зенита»
    •
  • Черчесов сумел удивить: Расширенный состав России на ЧМ-2018
  • Реакция прессы на объявление состава команды, которая будет готовиться к домашнему мундиалю
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Россия и Словакия не забросят много шайб
  • Россия — Словакия. Прогноз и ставки на матч чемпионата мира по хоккею 14 мая
  • 2,10
    •
  • Экспресс дня. «Фулхэм» приблизится к выходу в АПЛ
  • Прогнозы и ставки на футбол и хоккей 14 мая
  • 4,25
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 10:08
    • Карасев получил «неуд» за игру между «Спартаком» и «Динамо»
  • 08:51
    • Участие защитника сборной Бельгии в ЧМ-2018 оказалось под сомнением
  • 01:57
    • Агент: С Сампаоли не связывались из «Зенита»
  • 01:44
    • Эдерсон продлил контракт с «МанСити» до 2025 года
  • 01:33
    • Бабаев: ЦСКА отработал сезон на четвёрку с плюсом
  • 01:04
    • Эмери — лучший тренер Лиги 1, Неймар и Мбаппе – лучшие игроки
  • 00:50
    • Манчини убежал, как крыса с корабля, заявил Канчельскис
  • 00:38
    • «Зенит» предложил болельщикам выбрать нового тренера
  • 00:22
    • Экс-защитник «Спартака» может перейти в ЦСКА
  • Примера. «Атлетико» обыграл «Хетафе», «Реал» разгромил «Сельту», «Леванте» одолел «Барселону»
  • Обзор матчей 37-го тура испанской Примеры
    • Вчера в 23:58
  • 23:49
    • «Леванте» обыграл «Барселону»
  • 23:45
    • «Ювентус» в седьмой раз подряд стал чемпионом Италии
  • 23:21
    • Фонсека: В ближайшие дни вы все узнаете насчет моего будущего
  • 23:14
    • Вермален получил травму и может пропустить ЧМ-2018
  • На улице ЦСКА заслуженный праздник
  • Серебряные медали ЦСКА, завоеванные в последнем туре — в нашем обзоре прессы
    • Вчера в 23:12
  • 22:54
    • Бабаев: По возможным трансферам работа ведется
  • 22:34
    • Азмун, Мохаммади и Эзатолахи вошли в расширенный состав сборной Ирана на ЧМ-2018
  • Карасев провалил матч, а «Спартак» провалил сезон
  • Реакция спортивных СМИ на поражение красно-белых в столичном дерби заключительного тура РФПЛ
    • Вчера в 22:34
  • 22:19
    • «Бенфика» заняла второе место в чемпионате Португалии
  • 21:36
    • «Шахтер» досрочно стал чемпионом Украины
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус