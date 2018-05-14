Бердыев пообещал остаться в «Рубине»

Главный тренер «Рубина»подвел итоги сезона 2017/18, по итогам которого его команда заняла десятое место в турнирной таблице РФПЛ.

«Первое, удалось стабилизировать финансовую ситуацию. Договорились с легионерами, которых отпустили – 17 человек. В этом есть удовлетворение. В плане игры, перестроения, которые сейчас происходят, есть удовлетворения в некоторых матчах, в некоторых матчах эпизодами. В целом, мы знаем куда идем и как надо это делать. Другой вопрос — будущий сезон. Какова будет ситуация финансовая, позволит ли она кого-то сохранить или кого-то приобрести. Это уже дело времени.

Нужны футболисты, которые могли бы играть в ту игру, которую мы хотим видеть. Это, прежде всего, позиционная конструктивная атака с определенным интеллектом. В целом, у нас есть обойма, но хотелось бы еще усилиться. Радует, что у нас в каждой игре есть моменты. Причем, не один спонтанный, а несколько. Реализация хромает, но это, как и у всех. Надеюсь, что в следующем году мы стабилизируем состав.

Я точно остаюсь. Какая бы не была ситуация финансово сложная, в любом случае, остаюсь. Думаю, что со следующего года будем развиваться, какая бы ситуация не была. Я уже говорил об усилении состава, но это не значит, что большие финансовые вложения должны быть. У нас есть уже несколько игроков достаточно неплохих. Кто-то свободный агент, кто-то может перейти в аренду или минимальный трансфер. Что позволит нам усилиться», — приводит слова Бердыева официальный сайт «Рубина».