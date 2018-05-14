Бабаев: ЦСКА отработал сезон на четвёрку с плюсом

Генеральный директор ЦСКАподвёл итоги завершившегося сезона-2017/18.

«Второе место – это успех? Безусловно, очень достойный результат. По тому, как складывался сезон, мы отработали на четвёрку с плюсом.

Всегда хочется быть первыми, но не мы одни играем в РФПЛ. Начиная с сезона-2012/13 ЦСКА не опускается ниже второго места – это серьёзный показатель.

Особенно в нашем чемпионате, где постоянно меняются лидеры. Но тем наш чемпионат и интересен. Очень показательный момент был сегодня.

"Динамо" за один тур могло как попасть в еврокубки, так и оказаться в стыковых матчах. Так что обойти "Спартак" на флажке дорогого стоит.

Ребята – молодцы. Вопреки всему, снова проявили характер, бойцовские качества. Они заслужили эту победу.

К тому же мы неплохо пошумели в Лиге Европы. 1/4 финала – успех для нашего клуба, учитывая проблемы с составом», — сказал Бабаев «Чемпионату».