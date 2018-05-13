«Вест Хэм» — «Эвертон». Футбол онлайн, трансляция, составы

Составы команд:
«Вест Хэм»: Адриан, Аарон Крессвел, Angelo Ogbonna, Declan Rice, Пабло Сабалета, Шейку Куйяте, Мануэль Лансини, Марк Нобл, Жоау Мариу, Артур Масуаку, Марко Арнаутович.
«Эвертон»: Jordan Pickford, Майкл Кин, Фил Джагелка, Рамиро Мори, Морган Шнейдерлен, Лейтон Бейнс, Идрисса Гейе, Шеймус Коулман, Tom Davies, Дженк Тосун, Байе Умар Ниассе.
Предыдущий матч соперников: «Эвертон» — «Вест Хэм» 4:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:2.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Эвертон» со счетом 1:2.