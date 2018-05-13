«Вест Хэм» — «Эвертон». Футбол онлайн, трансляция, составы

«Искусственный интеллект» считает, что победит «Эвертон» со счетом 1:2.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:2.

В 17:00 в АПЛ начнётся матч

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