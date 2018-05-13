«Суонси» — «Сток Сити»: онлайн-трансляция начнется в 17:00

В 17:00 в английской футбольной Премьер-лиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Сток Сити» — «Суонси» 2:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:4.

Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 4:4.

На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Суонси» — «Сток Сити». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

Кроме того, прямо сейчас вы можете сделать ставку на этот матч, получив бонус до 16 000 рублей!