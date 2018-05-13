«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Футбол онлайн, трансляция, составы

Составы команд:
«Саутгемптон»: Alex McCarthy, Майя Йосида, Jack Stephens, Wesley Hoedt, Седрик Суареш, Душан Тадич, Ориоль Ромеу, Райан Бертран, Натан Редмонд, Pierre-Emile Hoejbjerg, Чарли Остин.
«Манчестер Сити»: Клаудио Браво, Данило, Джон Стоунс, Эмерик Лапорт, Фабиан Делф, Ilkay Guendogan, Kevin De Bruyne, Фернандиньо, Рахим Стерлинг, Лерой Зане, Бернарду Силва.
Предыдущий матч соперников: «Манчестер Сити» — «Саутгемптон» 2:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:1.
Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1.