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    «Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Саутгемптон — Манчестер Сити. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (13.05.2018)

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    •  Саутгемптон — Манчестер Сити17:00
    В 17:00 в АПЛ начнётся матч «Саутгемптон» — «Манчестер Сити».

    Составы команд:

    «Саутгемптон»: Alex McCarthy, Майя Йосида, Jack Stephens, Wesley Hoedt, Седрик Суареш, Душан Тадич, Ориоль Ромеу, Райан Бертран, Натан Редмонд, Pierre-Emile Hoejbjerg, Чарли Остин.

    «Манчестер Сити»: Клаудио Браво, Данило, Джон Стоунс, Эмерик Лапорт, Фабиан Делф, Ilkay Guendogan, Kevin De Bruyne, Фернандиньо, Рахим Стерлинг, Лерой Зане, Бернарду Силва.

    Предыдущий матч соперников: «Манчестер Сити» — «Саутгемптон» 2:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:1.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1.

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