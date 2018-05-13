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    «Саутгемптон» — «Манчестер Сити»: онлайн-трансляция начнется в 17:00

    Саутгемптон — Манчестер Сити: смотреть онлайн, прямая трансляция (13.05.2018)

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    •  Саутгемптон — Манчестер Сити17:00
    В 17:00 в чемпионате Англии по футболу начнётся матч «Саутгемптон» — «Манчестер Сити».

    Последний матч между собой: «Манчестер Сити» — «Саутгемптон» 2:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:3.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 3:3.

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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