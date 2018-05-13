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    Салах стал лучшим бомбардиром чемпионата Англии

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    Мохамед Салах
    На фото:Мохамед Салах
    Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах стал лучшим бомбардиром чемпионата Англии по итогам сезона-2017/18.

    Египетский футболист установил новый рекорд результативности в премьер-лиге за сезон при 20 командах, забив 32 гола (1 – с пенальти) в 36 матчах.

    На втором месте в списке лучших бомбардиров турнира по итогам сезона финишировал форвард «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн, который забил 30 голов (2 – с пенальти) в 37 матчах.

    Третья строчка осталась за нападающим «Манчестер Сити» Серхио Агуэро – 21 гол (4 – с пенальти) в 25 матчах.

    Салах перешёл в «Ливерпуль» из «Ромы» перед началом сезона-2017/18.


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