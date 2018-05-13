Салах признан лучшим игроком сезона АПЛ

Полузащитникпризнан лучшим игроком по итогам

Помимо Салаха, на приз претендовали Кевин де Брейне и Рахим Стерлинг (оба — «Манчестер Сити»), Джеймс Тарковски («Бернли»), Гарри Кейн («Тоттенхэм») и Давид де Хеа («Манчестер Юнайтед»).

Салах победил в голосовании среди экспертов, болельщиков и капитанов клубов Премьер-лиги. Ранее египтянин был признан лучшим игроком сезона в АПЛ по версиям Ассоциации профессиональных футболистов (PFA) и английских спортивных журналистов.

В текущем сезоне Премьер-лиги Салах забил 31 мяч и отдал 9 голевых передач в 35 матчах.