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    Салах признан лучшим игроком сезона АПЛ

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    Мохамед Салах
    На фото:Мохамед Салах
    Полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах признан лучшим игроком по итогам сезона-2017/18 в английской Премьер-лиге.

    Помимо Салаха, на приз претендовали Кевин де Брейне и Рахим Стерлинг (оба — «Манчестер Сити»), Джеймс Тарковски («Бернли»), Гарри Кейн («Тоттенхэм») и Давид де Хеа («Манчестер Юнайтед»).

    Салах победил в голосовании среди экспертов, болельщиков и капитанов клубов Премьер-лиги. Ранее египтянин был признан лучшим игроком сезона в АПЛ по версиям Ассоциации профессиональных футболистов (PFA) и английских спортивных журналистов.

    В текущем сезоне Премьер-лиги Салах забил 31 мяч и отдал 9 голевых передач в 35 матчах.

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