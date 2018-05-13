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    Президент «Пари Сен-Жермен» на 2000 процентов уверен в Неймаре

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    Нассер Аль-Хелаифи
    На фото:Нассер Аль-Хелаифи
    Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи убежден, что бразильский футболист Неймар не покинет команду.

    «Испанские СМИ вместе с испанскими клубами сговорились против "Пари Сен-Жермен". Если вы спрашиваете мое мнение, то Неймар точно останется, даю 2000 процентов.

    Он хочет остаться здесь, у него есть контракт. А испанские СМИ еще с октября твердят, что он чем-то недоволен.

    Неймар раздора

    Все это ложь. Не хочу комментировать всякие слухи. Конечно, он останется здесь», — приводит слова Аль-Хелаифи Le Parisien.

    Неймар переехал в Париж всего год назад из «Барселоны» за рекордные 222 миллиона евро, однако, по слухам, летом может вернуться в Испанию и пополнить состав «Реала».

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