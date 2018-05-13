Президент «Пари Сен-Жермен» на 2000 процентов уверен в Неймаре

Президент «Пари Сен-Жермен»убежден, что бразильский футболистне покинет команду.

«Испанские СМИ вместе с испанскими клубами сговорились против "Пари Сен-Жермен". Если вы спрашиваете мое мнение, то Неймар точно останется, даю 2000 процентов.

Он хочет остаться здесь, у него есть контракт. А испанские СМИ еще с октября твердят, что он чем-то недоволен.

Неймар раздора

Все это ложь. Не хочу комментировать всякие слухи. Конечно, он останется здесь», — приводит слова Аль-Хелаифи Le Parisien.

Неймар переехал в Париж всего год назад из «Барселоны» за рекордные 222 миллиона евро, однако, по слухам, летом может вернуться в Испанию и пополнить состав «Реала».