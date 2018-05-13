«Ливерпуль» — «Брайтон энд Хоув Альбион». Футбол онлайн, трансляция, составы

«Искусственный интеллект» считает, что победит «Ливерпуль» со счетом 2:1.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:1.

В 17:00 в английской Премьер-лиге начнётся матч

«Ливерпуль» — «Брайтон». Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 13 мая

«Ливерпуль» оформит выход в Лигу чемпионов «Ливерпуль» — «Брайтон». Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 13 мая

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