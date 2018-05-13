«Ливерпуль» — «Брайтон энд Хоув Альбион». Футбол онлайн, трансляция, составы

Составы команд:
«Ливерпуль»: Loris Karius, Вирджил ван Дейк, Деян Ловрен, Эндрю Робертсон, Trent Alexander-Arnold, Жоржиньо Вейналдум, Джордан Хендерсон, Садио Мане, Роберто Фирмино, Мохамед Салах, Dominic Solanke.
«Брайтон энд Хоув Альбион»: Мэтью Райан, G.Bong, Льюис Данк, Эсекьель Скелотто, Шейн Даффи, Dale Stephens, Beram Kayal, Дэви Проппер, A.Knockaert, Соломон Марч, Юрген Локадия.
Предыдущий матч соперников: «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Ливерпуль» 1:5 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:1.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Ливерпуль» со счетом 2:1.