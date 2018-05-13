ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Каррера: Я несу ответственность за результаты

    РФПЛ Футбол России Спартак Календарь РФПЛ
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Массимо Каррера
    На фото:Массимо Каррера
    Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал поражение команды в матче 30-го тура РФПЛ от московского «Динамо» (0:1) и подвел итоги сезона.

    «Больше негатива от сезона, нежели позитива. У нас был шанс выйти в Лигу чемпионов, но мы не смогли. Мы не использовали свои возможности. Несмотря на третье место, я не доволен. Самый позитивный момент — 18 матчей без поражений. Именно та серия позволила нам подняться в турнирной таблице.

    Сегодня мы проиграли, потому что у "Динамо" было больше спортивной злости, они боролись за каждое место на поле. Недостаточно иметь качественных игроков, нужна спортивная злость. Нам было сложно, нам не удавалось перекрывать все зоны на поле. Я виноват, что нет спортивной злости в "Спартаке", я несу ответственность за результаты», — цитирует тренера «Советский спорт».

    «Завтра будет встреча с руководством, и мы постараемся заложить фундамент на следующий год. Будем определять задачи. Я ни о чем не жалею. Сделал все, чтобы поднять "Спартак" как можно выше».

    «Спортивная злость? Ее нельзя натренировать, это зависит от человеческих качеств. Чтобы побеждать в футболе надо трудиться, мало быть уверенным в своем мастерстве, будучи футболистом, я тренировался на 100 процентов, потому что у меня были амбиции».

    Поможет ли «Динамо» армейцам обогнать «Спартак»?«Спартак» — «Динамо». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 13 мая
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Шесть тренеров для «Зенита»
  • Рассматриваем все кандидатуры на пост главного тренера «Зенита»
    •
  • Надежды, убитые травмой
  • Прощание «Зенита» с выпавшим из-за травм из футбола игроком — в нашем обзоре прессы
    •
  • 13/05
    • ЦСКА победил «Анжи» и стал вторым в РФПЛ, «Спартак» — третий
  • 13/05
    • «Зенит» и Манчини договорились о досрочном расторжении контракта
  • 13/05
    • Головин может перейти в один из европейских клубов до ЧМ-2018
  • 13/05
    • «Тосно» вылетел из РФПЛ, «Амкар» сыграет в стыковых матчах
  • 13/05
    • «Локомотив» завершил сезон поражением от «Арсенала»
  • 13/05
    • «Зенит» представил форму на сезон 2018/19
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    «Динамо» Ленинград — сборная ленинградского металлозаводаГлавные матчи Великой Отечественной войныФутбольные игры, от которых стынет кровь в жилахАндреа ПирлоМаэстро уходит. Андреа Пирло завершает карьеруВся карьера Андреа Пирло в одном текстеАлекс Окслейд-Чемберлен 27 августа сыграл за «Арсенал», а уже 31 августа перешел в «Ливерпуль»Моуринью и Гвардиола против большинства. Что случилось в Англии?В АПЛ решили перенести трансферный дедлайнФутболисты «Спартака»Кручу-верчу, изменить хочу. В РФПЛ будет новый лимитПресса и комментарии о новой инициативе по лимиту на легионеров«Спартак» празднует чемпионствоЧемпионство «Спартака» и еще 12 главных событий мирового спорта-2017Чертова дюжина самых интересных спортивных событий уходящего годаДжанлуиджи ДоннаруммаВ окружении медных трубДжанлуиджи Доннарумма может перейти в «Реал». Насколько он хорош?Джордж ВеаНовая победа ВеаО новом успехе звезды «Пари Сен-Жермен» и «Милана» Джорджа ВеаЭрнесто ВальвердеБезопасный вариант для «Барселоны»СМИ о тренерских перестановках в каталонском клубеАрсен ВенгерВенгер и его старые задачи. В «Арсенале» ничего не меняетсяРеакция СМИ на продление контракта французского специалиста с «канонирами»
    Подробный разбор
  • Сыграно с душой: «Тосно» завоевал Кубок России
  • Реакция СМИ на финал Кубка России, прошедший на «Волгоград Арене»
    •
  • «Шахтер» взял Кубок Украины и установил рекорд
  • «Динамо» нужен новый вратарь?
    •
  • Надежды, убитые травмой
  • Прощание «Зенита» с выпавшим из-за травм из футбола игроком — в нашем обзоре прессы
    •
  • Три трофея — серые будни для одних, выход в финал — сказка для других
  • Реакция прессы на завоевание ПСЖ Кубка Франции
    •
  • Главные матчи Великой Отечественной войны
  • Футбольные игры, от которых стынет кровь в жилах
    •
  • Десять крупнейших трансферов в пяти сильнейших лигах Европы в сезоне 2017/18
  • Говорят, что успех невозможно купить, но некоторые клубы все же пробуют
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • «Вегас» может сравнять счет в серии с «Виннипегом»
  • «Виннипег» — «Вегас». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 15 мая
  • 2,34
    •
  • Россия и Словакия не забросят много шайб
  • Россия — Словакия. Прогноз и ставки на матч чемпионата мира по хоккею 14 мая
  • 2,10
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 18:20
    • СМИ: Братья Березуцкие завершили карьеру
  • 18:13
    • «Лацио» не смог обыграть «Кротоне»
  • 18:01
    • Сборная Италии — в полуфинале юниорского Евро-2018
  • 17:32
    • Манчини: Уход из «Зенита» — моя личная инициатива
  • 17:22
    • Гончаренко: Вернблум и Миланов не останутся в ЦСКА
  • 17:16
    • Промес стал лучшим бомбардиром РФПЛ-2017/18
  • 16:37
    • «Зенит» разгромил «СКА-Хабаровск» и стал пятым в РФПЛ
  • 16:29
    • «Локомотив» завершил сезон поражением от «Арсенала»
  • 16:20
    • «Тосно» вылетел из РФПЛ, «Амкар» сыграет в стыковых матчах
  • 16:08
    • ЦСКА победил «Анжи» и стал вторым в РФПЛ, «Спартак» — третий
  • 15:41
    • Марадона может возглавить брестское «Динамо»
  • 15:24
    • Головин может перейти в один из европейских клубов до ЧМ-2018
  • Загадочный «Ротор», герой-дебютант и второй шанс «Оренбурга»
  • СМИ – об итогах ФНЛ сезона 2017/18.
    • 15:09
  • 14:38
    • Салах признан лучшим игроком сезона АПЛ
  • Время вышло. Эпоха «динозавров» ушла в прошлое
  • «Гамбург» впервые за 55 лет покидает Бундеслигу
    • 14:04
  • 12:16
    • «Зенит» представил форму на сезон 2018/19
  • 12:07
    • «Зенит» и Манчини договорились о досрочном расторжении контракта
  • Испорченный праздник. «Парк де Пренс» попрощался с Моттой и Эмери
  • Поражение «Пари Сен-Жермен» от «Ренна» — в обзоре СМИ
    • 11:52
  • 10:11
    • Президент «Пари Сен-Жермен» на 2000 процентов уверен в Неймаре
  • 09:54
    • Полузащитник «Гремио» перейдет в «Барселону» зимой
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус