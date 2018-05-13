Каррера: Я несу ответственность за результаты

Главный тренерпрокомментировал поражение команды в матче 30-го тура РФПЛ от(0:1) и подвел итоги сезона.

«Больше негатива от сезона, нежели позитива. У нас был шанс выйти в Лигу чемпионов, но мы не смогли. Мы не использовали свои возможности. Несмотря на третье место, я не доволен. Самый позитивный момент — 18 матчей без поражений. Именно та серия позволила нам подняться в турнирной таблице.

Сегодня мы проиграли, потому что у "Динамо" было больше спортивной злости, они боролись за каждое место на поле. Недостаточно иметь качественных игроков, нужна спортивная злость. Нам было сложно, нам не удавалось перекрывать все зоны на поле. Я виноват, что нет спортивной злости в "Спартаке", я несу ответственность за результаты», — цитирует тренера «Советский спорт».

«Завтра будет встреча с руководством, и мы постараемся заложить фундамент на следующий год. Будем определять задачи. Я ни о чем не жалею. Сделал все, чтобы поднять "Спартак" как можно выше».

«Спортивная злость? Ее нельзя натренировать, это зависит от человеческих качеств. Чтобы побеждать в футболе надо трудиться, мало быть уверенным в своем мастерстве, будучи футболистом, я тренировался на 100 процентов, потому что у меня были амбиции».