«Челси» уступил «Ньюкаслу» и остался без Лиги чемпионов

Голами в воротах лондонцев отличились Дуайт Гейл и Айозе Перес, который оформил дубль.
Таким образом, «Челси» стал пятым в турнирной таблице и остался без Лиги чемпионов на следующий сезон, так как «Ливерпуль» обыграл «Брайтон» (4:0) и стал недосягаемым для лондонцев.
АПЛ. 38-й тур
«Ньюкасл» — «Челси» — 3:0 (1:0)
Голы: 1:0 – 23 Гэйл, 2:0 – 59 Перес, 3:0 – 63 Перес«Ньюкасл»: Дубравка, Ласселс, Дамметт, Йедлин, Лежен, Ритчи (Хэйден, 72), Диаме (Эдара, 87), Шелви, Мерфи, Перес, Гэйл (Хоселу, 48).«Челси»: Куртуа, Аспиликуэта, Кристенсен, Кэйхилл, Мозес, Баркли (Виллиан, 77), Бакайоко, Азар (Педро, 82), Канте, Эмерсон, Жиру (Мората, 76).Предупреждение: Бакайоко (62).