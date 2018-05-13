«Челси» уступил «Ньюкаслу» и остался без Лиги чемпионов

В 38-м туре английской Премьер-лигипринимали одержал разгромную победу со счетом 3:0.

Голами в воротах лондонцев отличились Дуайт Гейл и Айозе Перес, который оформил дубль.

Таким образом, «Челси» стал пятым в турнирной таблице и остался без Лиги чемпионов на следующий сезон, так как «Ливерпуль» обыграл «Брайтон» (4:0) и стал недосягаемым для лондонцев.