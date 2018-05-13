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    «Челси» уступил «Ньюкаслу» и остался без Лиги чемпионов

    Футбол Англии Англия. Премьер-лига Ньюкасл Челси Календарь АПЛ
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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    В 38-м туре английской Премьер-лиги «Ньюкасл» принимал «Челси» и одержал разгромную победу со счетом 3:0.

    Голами в воротах лондонцев отличились Дуайт Гейл и Айозе Перес, который оформил дубль.

    Таким образом, «Челси» стал пятым в турнирной таблице и остался без Лиги чемпионов на следующий сезон, так как «Ливерпуль» обыграл «Брайтон» (4:0) и стал недосягаемым для лондонцев.

    АПЛ. 38-й тур
    «Ньюкасл» — «Челси» — 3:0 (1:0)
    Голы: 1:0 – 23 Гэйл, 2:0 – 59 Перес, 3:0 – 63 Перес«Ньюкасл»: Дубравка, Ласселс, Дамметт, Йедлин, Лежен, Ритчи (Хэйден, 72), Диаме (Эдара, 87), Шелви, Мерфи, Перес, Гэйл (Хоселу, 48).«Челси»: Куртуа, Аспиликуэта, Кристенсен, Кэйхилл, Мозес, Баркли (Виллиан, 77), Бакайоко, Азар (Педро, 82), Канте, Эмерсон, Жиру (Мората, 76).Предупреждение: Бакайоко (62).
    «Челси» в надежде на Лигу чемпионов«Ньюкасл» — «Челси». Прогноз и ставки на матч 38-го тура АПЛ
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