«Бёрнли» — «Борнмут». Футбол онлайн, трансляция, составы

Составы команд:
«Бёрнли»: Nick Pope, Мэттью Лоутон, James Tarkowski, Стивен Уорд, Кевин Лонг, Джек Корк, Джеффри Хендрик, Йоханн Гудмундссон, Ashley Westwood, Аарон Леннон, C.Wood.
«Борнмут»: Asmir Begovic, Стив Кук, Nathan Ake, Tyrone Mings, Эндрю Сурман, Чарли Дэниелс, Emerson Hyndman, Ryan Fraser, Lys Mousset, Джордон Айб, Джошуа Кинг.
Предыдущий матч соперников: «Борнмут» — «Бёрнли» 1:2 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:0.
Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 0:0.