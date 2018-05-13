«Милан» упустил победу над «Аталантой»

В матче 37-го тура итальянской Серии Ана своем поле сыграла вничью с— 1:1.

Счет на 60-й минуте открыли гости — отличился ивуарийский полузащитник Франк Кессье.

Спустя четыре минуты «Аталанта» осталась в меньшинстве — две желтые карточки подряд получил бразильский защитник Рафаэл Толой.

На 75-й минуте составы уравнялись — прямую красную карточку получил хавбек «Милана» Риккардо Монтоливо.

А на второй компенсированной минуте защитник «Аталанты» Андреа Мазиелло сравнял счет.

После этого матча «Милан» с 61 очком остался на 6-м месте, дающем путевку в Лигу Европы, а «Аталанта» с 60 очками — на 7-й строке.