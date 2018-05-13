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    «Милан» упустил победу над «Аталантой»

    Серия A Футбол Италии Аталанта Милан Календарь Серии А
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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    В матче 37-го тура итальянской Серии А «Аталанта» на своем поле сыграла вничью с «Миланом» — 1:1.

    Счет на 60-й минуте открыли гости — отличился ивуарийский полузащитник Франк Кессье.

    Спустя четыре минуты «Аталанта» осталась в меньшинстве — две желтые карточки подряд получил бразильский защитник Рафаэл Толой.

    На 75-й минуте составы уравнялись — прямую красную карточку получил хавбек «Милана» Риккардо Монтоливо.

    А на второй компенсированной минуте защитник «Аталанты» Андреа Мазиелло сравнял счет.

    После этого матча «Милан» с 61 очком остался на 6-м месте, дающем путевку в Лигу Европы, а «Аталанта» с 60 очками — на 7-й строке.

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